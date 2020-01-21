с чего всё началось

Россия не планирует наращивать добычу нефти после прекращения договоренностей ОПЕК+. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на близкие к правительству источники. Поставки Саудовской Аравии выросли свыше 12 млн баррелей в день.

Bloomberg узнал об отказе России увеличивать добычу нефти с 1 апреля

Общество Министр здравоохранения Израиля заразился коронавирусом В Израиле коронавирусом, по данным на 1 апреля, заразились 6 092 человека, 26 человек умерли от COVID-19.

Общество Путин подписал закон о лишении свободы за нарушение карантина Москва, 1 апреля 2020, 19:51 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности за нарушение карантина и распространение недостоверной информации о чрезвычайных ситуациях.

Общество ВОЗ заявила о скором преодолении числа заболевших в миллион человек Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус в ходе выступления на пресс-конференции в Женеве привел неутешительные данные о том, что за последнюю неделю число смертей от пандемии коронавируса в мире удвоилось.

Общество Шесть регионов России отказались от режима самоизоляции Шесть из 85 регионов России не стали пока в рамках борьбы с распространением коронавируса вводить режим жесткого карантина для своих жителей, 1 апреля сообщает ТАСС.

Общество Роспотребнадзор призвал продлить выходные в России Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова призвала продлить нерабочий период в России и на следующей неделе, чтобы снизить степень и скорость распространения коронавируса COVID-19.

Общество У главврача больницы в Коммунарке диагностирован коронавирус В больнице в поселке Коммунарка, расположенного на территории Новой Москвы, проходят лечение большинство заразившихся коронавирусом жителей столицы и Подмосковья.

Политика Госдеп: Россия и США продолжат помогать друг другу в кризисные времена США и Россия не раз предоставляли друг другу гуманитарную помощь в кризисные времена и будут поступать так в будущем, заявила в четверг официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус, говоря о полученном из РФ грузе для борьбы с COVID-19.

Футбол «Крылья Советов» могут ликвидировать из-за долгов Специалисты Счётной палаты Самарской области пришли к выводу, что финансирование «Крыльев Советов» из бюджета региона не приносит должных результатов.

Общество Вернувшихся из Таиланда новосибирцев изолировали в пансионате Как сообщает КП-Новосибирск, чтобы не допустить распространения коронавируса, который могли «подцепить» за рубежом туристы, их поместили в один из пансионатов Новосибирской области.

Биатлон Драчев отреагировал на призыв уйти в отставку Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев заявил, что найти спонсоров для спортсменов в условиях экономического кризиса, вызванного эпидемией коронавируса и падением цен на нефть.

Общество Онлайн-магазин опубликовал цену PlayStation 5 Sony до сих пор не провела полноценную презентацию PlayStation 5. До этого была только длинная лекция Марка Церни.

Общество В России изменили порядок техосмотра автомобилей В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.

Экономика Власти Москвы утвердили пакет поддержки бизнеса Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил меры поддержки бизнеса, которые снизят риск массовых банкротств на фоне пандемии COVID-2019.

Наука Бозоны оказались способны вести себя как фермионы Исследователи теперь экспериментально доказали, что если заставить бозоны перемещаться только в одном измерении, они начнут вести себя как ферми-жидкость.