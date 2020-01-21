Энергетика

Газета.RuГазета.RuBloomberg узнал об отказе России увеличивать добычу нефти с 1 апреля

Россия не планирует наращивать добычу нефти после прекращения договоренностей ОПЕК+. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на близкие к правительству источники. Поставки Саудовской Аравии выросли свыше 12 млн баррелей в день.
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Хотя соглашение об ограничении добычи нефти в рамках ОПЕК+ с 1 апреля утратило свою силу, Россия не планирует наращивать нефтедобычу, сообщает
 Bloomberg со ссылкой на чиновника одного из профильных министерств.
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