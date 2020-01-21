Энергетика
Газета.RuBloomberg узнал об отказе России увеличивать добычу нефти с 1 апреля
Россия не планирует наращивать добычу нефти после прекращения договоренностей ОПЕК+. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на близкие к правительству источники. Поставки Саудовской Аравии выросли свыше 12 млн баррелей в день.
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Финансы
Коронавирус может спровоцировать реформу пенсионного фонда
Эксперты Института социальной политики при Высшей школе экономики подсчитали, что Пенсионный фонд (ПФР) и фонды социального и медицинского страхования (ФОМС и ФСС) могут недополучить страховых взносов от 200 млрд. до 2,3 триллиона рублей из-за распространения коронавируса.
Энергетика
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По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.
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Спецборт Минобороны РФ с медицинской помощью вылетел в США
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Контроль въезда в город, соблюдения правил дорожного движения и охрана общественного порядка осуществляются в обычном режиме.
Общество
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Общество
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Гаджеты
15 апреля могут представить смартфон Apple iPhone 9
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Энергетика
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Общество
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Минздрав предупреждает: коронавирус передается половым путем
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Цвета на фотографии середины XIX века объяснили распределением наночастиц серебра и хлорида серебра.
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В Татарстане утвердили регламент выдачи местным жителям разрешений на передвижение. Об этом сообщает пресс-служба президента республики.
Политика
Главным противником режима ЧС по всей стране является Путин, утверждает «Медуза»
Главным противником режима ЧС по всей стране является президент Владимир Путин, утверждает интернет-издание «Медуза».
Армия и оружие
В США оценили ракетные послевоенные танки СССР
Кадры опубликованной видеозаписи демонстрируют испытания советского танка Т-55, оснащенного дополнительными двигателями от зенитной управляемой ракеты «Стрела».
Музыка
Земфира выпустила новую песню про Крым
Новая песня "Крым" в исполнении Земфиры увидела свет 1 апреля. Композиция была опубликована на официальном YouTube-канале исполнительницы.
Здоровье
Не запутайтесь в терминах: что такое ЧС, карантин и чем они отличаются от того, что у нас сейчас
С понедельника в официальных документах в России появился термин «самоизоляция», но что это значит — до сих пор не все понимают.
Здоровье
Частные клиники Москвы включились в борьбу с коронавирусом
Общество
Названы сервисы для бесплатного доступа к социально значимым сайтам
Пятерка крупнейших операторов связи в России с 1 апреля обеспечивает бесплатный доступ к социально значимым сайтам.
Здоровье
В Коми 53 человека заразились коронавирусом в больнице
В больнице Эжвинского района Сыктывкара 53 человека заразились коронавирусом, из них 32 — за последние сутки, говорится на официальном портале республики Коми.
Политика
Песков прокомментировал просьбу Белоруссии о помощи с коронавирусом
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал просьбу Белоруссии о помощи от России в связи с коронавирусом.
Армия и оружие
Шеф Пентагона отказался эвакуировать военных с зараженного авианосца
В вооруженных силах США разгорается скандал вокруг ситуации на авианосце "Теодор Рузвельт", несущем службу близ острова Гуам - накануне на борту огромного военного корабля была выявлена вспышка коронавирусной инфекции.
Политика
Bloomberg узнал о докладе разведки США о занижении КНР данных по вирусу
Китай умышленно скрыл масштабы вспышки коронавируса COVID-19 в стране, занижая как общее количество случаев заражения, так и уровень смертности от инфекции.
Единоборства
Нурмагомедов сообщил об отмене поединка с Фергюсоном
Бой между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) не состоится из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Политика
В парламенте Италии демонстративно избавились от флага Евросоюза
Вице-президент палаты депутатов в Италии Фабио Рампелли снял в своем кабинете флаг Евросоюза и заснял это на видео.
Энергетика
WSJ узнала о встрече Трампа с нефтяниками для поддержки отрасли
Президент США Дональд Трамп встретится в Белом Доме с главами нефтяных компаний для того, чтобы обсудить меры по поддержке отрасли в связи с падением цен на топливо.
Общество
В Крыму вводят карантин из-за коронавируса
В Республике Крым с 2 апреля вводят карантин.