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Bloomberg узнал об отказе двух банков США от операций по госдолгу России

Одни из крупнейших в мире банков — американские JPMorgan Chase и Goldman Sachs — приостановили операции по обслуживанию долговых обязательств России, передает
 Блумберг со ссылкой на источники.
РИА Новости
Министерство финансов США ранее отказалось продлевать срок действия генеральной лицензии, которая позволяла России обслуживать внешний долг в условиях санкций.
РИА Новости
В марте 2022 года в связи со сложностями с оплатой госдолга, Силуанов заявил, что у России есть средства для выплаты внешнего долга в валютном эквиваленте, однако «мяч на стороне, в первую очередь, американских властей», отметил министр.
Daily Storm
Глава Банка России Эльвира Набиуллина подчеркнула, что у страны достаточно ресурсов, чтобы платить по долгам.
РИА Новости

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Bloomberg: крупные банки JPMorgan и Goldman Sachs приостановили операции по госдолгу РФ
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Блумберг: JPMorgan Chase и Goldman Sachs приостановили операции по госдолгу России
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Bloomberg: два крупнейших американских банка приостановили операции по госдолгу России
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Bloomberg узнал об отказе двух банков США от операций по госдолгу России
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Bloomberg: JPMorgan Chase и Goldman Sachs приостановили операции по госдолгу России
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Два крупных банка США приостановили операции по госдолгу России
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