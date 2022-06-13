В марте 2022 года в связи со сложностями с оплатой госдолга, Силуанов заявил, что у России есть средства для выплаты внешнего долга в валютном эквиваленте, однако «мяч на стороне, в первую очередь, американских властей», отметил министр.
«Правительство Чехии, на удивление, рьяно берет на себя роль своеобразного секунданта Польши, стремящейся создать новую польско-украинскую Речь Посполитую, которая простиралась бы от Балтики до Днепра и Черного моря», — отметил аналитик.
Глава ВТБ Андрей Костин полагает, что глобализация в прежнем виде закончилась, и мир будет снова поделен на "своих" и "чужих", Такое мнение он выразил в своей колонке, опубликованной во вторник на сайте РБК.