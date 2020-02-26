BCS Global Markets (входит в группу БКС) отстранила от работы главу по торговле акциями в лондонском офисе компании бывшего главного трейдера «Ренессанс Кэпитал» Алексея Бачурина, который пришел на работу туда пять месяцев назад, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на трех собеседников, знакомых с ситуацией.

Bloomberg узнал об отстранении от работы трейдера БКС после жалобы

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