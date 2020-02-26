Экономика
РБКBloomberg узнал об отстранении от работы трейдера БКС после жалобы
BCS Global Markets (входит в группу БКС) отстранила от работы главу по торговле акциями в лондонском офисе компании бывшего главного трейдера «Ренессанс Кэпитал» Алексея Бачурина, который пришел на работу туда пять месяцев назад, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на трех собеседников, знакомых с ситуацией.
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Политика
Кремль пока не отправил Зеленскому приглашение на парад Победы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что украинский лидер Владимир Зеленский не получал приглашение к участию в параде 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Происшествия
Школьник с ножом напал на учительницу во время урока в Ульяновске
В Ульяновске восьмиклассник во время урока напал на преподавателя математики, пырнув 59-летнюю женщину кухонным ножом, сообщает региональное управление МВД.
Политика
Трамп пообещал «относительно быстро» создать вакцину от коронавируса
Работа над вакциной от коронавируса идет хорошо, она может быть создана довольно быстро, заявил в четверг журналистам президент США Дональд Трамп.
Политика
В Госдуме предложили сажать на 12 лет за пропаганду наркотиков в Сети
В Госдуме подготовили проект поправок, которые предусматривают введение уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете, передает ТАСС.
Происшествия
В Саратове задержали подростков, готовивших нападение на школу
ФСБ задержала в Саратове двух подростков, которые готовили вооруженное нападение на образовательное учреждение, сообщили в ведомстве.
Экономика
«Система» проведет инвестиции через «дочку»
АФК запускает новый венчурный фонд АФК "Система" создает венчурный фонд Sistema SmartTech целевым объемом в 5 млрд руб. Его управляющим партнером станет дочь министра обороны Ксения Шойгу, развивающая собственную инвесткомпанию "Кэпитал Перформ".
Футбол
Сарри: «Игроки „Ювентуса“ слишком медленно двигали мяч»
Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри прокомментировал гостевое поражение от "Лиона" (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Политика
Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля
Президент России Владимир Путин согласился сделать 22 апреля 2020 года днем общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
Политика
Соловьев выгнал из студии экс-депутата Рады из-за слов об УПА*
Телеведущий Владимир Соловьев выгнал экс-депутата Верховной рады Украины Александра Ковтуненко из студии программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
Экономика
Ипотечникам позволят продать проблемный залог самостоятельно
Ипотечным заемщикам могут законодательно разрешить самостоятельно продавать жилье, которое находится в залоге у банка.
Происшествия
При стрельбе в штате Висконсин погибли несколько человек
Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в автобусе в американском штате Калифорния один человек погиб и пятеро получили ранения.
Здоровье
В Грузии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом
Случаи заражения пневмонией за пределами Китая, по последним данным, зафиксированы в 33 странах, число достигло 2 тыс. 459, скончались 34 человека.
Политика
Эрдоган заявил о планирующейся двусторонней встрече с Путиным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным 5 марта относительно ситуации в сирийском Идлибе.
Музыка
На «Евровидение-2020» от России поедет Александр Панайотов
Россию на конкурсе «Евровидение» в этом году представит певец Александр Панайотов, сообщили СМИ.
Происшествия
Самолёт SSJ-100 совершил экстренную посадку в Шереметьеве
Экономика
Жителям Гонконга раздадут деньги из-за коронавируса
Каждый местный житель старше 18 лет получит 10000 гонконгских долларов (около 1280 долларов).
Шоу-бизнес
Обнажённая Мария Кожевникова появилась на обложке мужского журнала
Многодетная мама, актриса и общественный деятель Мария Кожевникова опубликовала в Инстаграм пикантный снимок.
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой
Космос
У Земли появился второй спутник
Земля получила второй естественный спутник.
Общество
Моногорода планируют спасать с помощью уплотнения
Моногорода предложили уплотнить для сокращения расходов.
Политика
Шнуров назвал политических оппонентов «петухами»
Музыкант и член Партии роста Сергей Шнуров в Instagram опубликовал новое стихотворение, на этот раз посвященное партии "Единая Россия".
Общество
Принц Гарри вернулся в Великобританию без супруги и сына
Принц Гарри прибыл в шотландский Эдинбург без супруги Меган Маркл и сына Арчи.
Политика
В Киеве сообщили о плане по перехвату Крыма «из ослабевших рук России»
Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что у него есть план по возвращению Крыма под контроль Киева.
Гаджеты
В Китае раскрыли характеристики смартфона Xiaomi Black Shark 3
Исходя из ролика, Black Shark 3 реагирует на действия геймера быстрее, чем iPhone 11 Pro, OnePlus 7T Pro, Oppo Reno Ace и Asus ROG 2. В новом телефоне Xiaomi установлено самое производительное «железо», которое сейчас можно встретить на рынке: процессор Snapdragon 865, 16 гигабайт оперативной памяти стандарта LPDDR5 и аккумулятор на 5000 миллиампер-часов с поддержкой быстрой 65-ваттной зарядки.
Авто
В Volkswagen раскрыли комплектации нового Polo для России
В России новый Volkswagen Polo будет предлагаться в комплектациях Origin, Respect, Status и Exclusive.
Происшествия
Личности 13 свидетелей по делу о крушении MH17 решили оставить в тайне
Личности 13 свидетелей, которые проходят по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, останутся в тайне.
Политика
В «Единой России» отрицают обсуждение смены лидера и названия
В руководстве «Единой России» не обсуждался вопрос о смене лидера и ее названия, а также объединения с Общероссийским народным фронтом (ОНФ), заявил заместитель секретаря генерального совета партии Сергей Перминов.
Экономика
Пивовары попросили ужесточить требования к составу пива
Союз российских пивоваров (СРП) обратился в Минфин с просьбой ужесточить требования к составу пива.
Футбол
«Тинькофф» стал титульным спонсором РПЛ
Группа «Тинькофф» стала титульным спонсором Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ).