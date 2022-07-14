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Bloomberg узнал об ухудшении прогноза по инфляции в ЕС из-за Украины

Еврокомиссия ухудшила свой экономический прогноз в отношении еврозоны на фоне проведения российской операции на Украине, сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа.
РБК
Согласно обновленным ожиданиям восстановление ВВП после пандемии коронавируса будет слабее, а инфляция вырастет больше, чем ожидалось ранее.
РБК
Инфляция в этом году составит 7,6% (в предыдущем варианте прогноза ожидался рост до 6,1%), в 2023-м — 4% (по сравнению с 2,7%, ожидавшимися ранее).
РБК
Bloomberg пишет, что Еврокомиссия делает выводы в том числе на фоне растущих цен, ограничивающих потребительский спрос, а также опасений нехватки энергии зимой из-за сокращения поставок газа.
Евразия Daily

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Bloomberg разузнал об ухудшении прогноза по инфляции в ЕС из-за Украины
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Bloomberg узнал об ухудшении прогноза по инфляции в ЕС из-за Украины
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Bloomberg: инфляция в ЕС будет выше прогноза и достигнет 7,6%
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