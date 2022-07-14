РБКBloomberg узнал об ухудшении прогноза по инфляции в ЕС из-за УкраиныЕврокомиссия ухудшила свой экономический прогноз в отношении еврозоны на фоне проведения российской операции на Украине, сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа.РБКСогласно обновленным ожиданиям восстановление ВВП после пандемии коронавируса будет слабее, а инфляция вырастет больше, чем ожидалось ранее.РБКИнфляция в этом году составит 7,6% (в предыдущем варианте прогноза ожидался рост до 6,1%), в 2023-м — 4% (по сравнению с 2,7%, ожидавшимися ранее).РБКBloomberg пишет, что Еврокомиссия делает выводы в том числе на фоне растущих цен, ограничивающих потребительский спрос, а также опасений нехватки энергии зимой из-за сокращения поставок газа.Евразия DailyЧитать далееСвернутьПодробнее о событииBloomberg разузнал об ухудшении прогноза по инфляции в ЕС из-за УкраиныNVL21:18Bloomberg узнал об ухудшении прогноза по инфляции в ЕС из-за УкраиныРБК20:10Bloomberg: инфляция в ЕС будет выше прогноза и достигнет 7,6%Коммерсантъ20:27Bloomberg узнал об ухудшении прогноза по инфляции в Евросоюзе из-за УкраиныВ Татарстане21:14Показать ещёОценить24Поделиться