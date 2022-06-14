Будьте в Плюсе

Владимир Потанин и VK заинтересованы в приобретении Avito

Отмечается, что еще в прошлом месяце компания Prosus, зарегистрированная в Нидерландах, решила продать торговую платформу Avito.
АБН
По мнению аналитиков, актив может быть оценен от 67 до 100 млрд руб.
Коммерсантъ
Также агентство отмечает, что кроме «Авито» Prosus может продать и принадлежащую ей долю 25,7% в холдинге VK.
Коммерсантъ
Prosus объявила, что начинает поиск покупателя для «Авито» в связи с уходом из России.
Ведомости

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«Ъ»: VK и структура Потанина интересуются покупкой «Авито» у нидерландской Prosus
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