АБНВладимир Потанин и VK заинтересованы в приобретении AvitoОтмечается, что еще в прошлом месяце компания Prosus, зарегистрированная в Нидерландах, решила продать торговую платформу Avito.АБНПо мнению аналитиков, актив может быть оценен от 67 до 100 млрд руб.КоммерсантъТакже агентство отмечает, что кроме «Авито» Prosus может продать и принадлежащую ей долю 25,7% в холдинге VK.КоммерсантъProsus объявила, что начинает поиск покупателя для «Авито» в связи с уходом из России.ВедомостиЧитать далееСвернутьАБНАБНРБКT24Газета.RuRunet.newsGamemag.ruПодробнее о событии«Ъ»: VK и структура Потанина интересуются покупкой «Авито» у нидерландской ProsusRTVIвчера в 15:08VK заинтересовался покупкой классифайдаКоммерсантъвчера в 13:23Самое цитируемое«Ъ»: VK заинтересовался покупкой «Авито»Газета.Ruвчера в 16:07Bloomberg: Владимир Потанин и VK ведут переговоры с нидерландской Prosus о покупке AvitoРБКвчера в 15:34Bloomberg узнал о переговорах VK по покупке «Авито»Ведомостивчера в 15:15Bloomberg: Avito хотят купить VK и Владимир ПотанинМосковский Комсомолец17:40VK захотела купить «Авито»Секрет фирмывчера в 14:26Показать ещёОценить55Поделиться