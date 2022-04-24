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Bloomberg узнал о планах ФРГ нарастить займы до €140 млрд из-за санкций

Германия увеличит запланированные займы почти на €40 млрд в этом году для того, чтобы смягчить последствия военной операции на Украине и антироссийских санкций для своей экономики, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
РБК
В конце февраля канцлер Олаф Шольц сообщил, что Берлин решил выделить дополнительные €100 млрд на военные расходы, создав специальный фонд.
РБК
Соответствующий финансовый план будет направлен в правительство ФРГ в среду 27 апреля.
Известия
Официального заявления о новых кредитах для Германии на фоне происходящего на Украине на данный момент нет.
ИА Красная Весна

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