Германия увеличит запланированные займы почти на €40 млрд в этом году для того, чтобы смягчить последствия военной операции на Украине и антироссийских санкций для своей экономики, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Ранее сообщалось, что голосование во втором туре президентских выборов во Франции началось в заморских департаментах и диппредставительствах французского государства на Американском континенте за сутки до голосования на материковой части страны.
"Высокоточными ракетами большой дальности воздушного базирования ВКС России выведен из строя логистический терминал на военном аэродроме в районе Одессы, на котором хранилась крупная партия поступившего от США и европейских стран иностранного вооружения", - сказал генерал-майор.
У Яньхуа – заместитель главы Китайского национального космического управления (CNSA) сообщил, что на данный момент специалисты ведомства занимаются разработкой проекта по нейтрализации астероидов, представляющих опасность для Земли.