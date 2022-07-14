Два неназванных российских чиновника подтвердили Bloomberg, что ведется работа над созданием эталонного сорта нефти с целью обеспечить торговлю сырьем без какого-либо внешнего давления или ограничений.
Ранее эксперты Центра предотвращения киберугроз CyberART ИБ-компании Innostage в беседе с "Газетой.Ru" рассказали, что на российских сайтах с начала июля распространяется вредоносная схема, с помощью которой мошенники научились перенаправлять пользователей ресурсов под управлением CMS Bitrix на фишинговые сайты и затем красть данные и деньги жертв.
Американская компания Microsoft приняла решение изменить собственную стратегию касательно релизов крупных и мелких обновлений своей операционной системы и запланировала выпуск нового программного продукта Windows 12, который должен выйти в 2024 году.
Компания объяснила это тем, что 2021 год в России «стал неурожайным для сортов картофеля, который используется для производства картошки фри», а импорт с рынков, которые могли бы стать временными поставщиками, невозможен.