Ранее эксперты Центра предотвращения киберугроз CyberART ИБ-компании Innostage в беседе с "Газетой.Ru" рассказали, что на российских сайтах с начала июля распространяется вредоносная схема, с помощью которой мошенники научились перенаправлять пользователей ресурсов под управлением CMS Bitrix на фишинговые сайты и затем красть данные и деньги жертв.