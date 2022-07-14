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Bloomberg узнал о подготовке Россией плана создания эталона нефти

Правительство России подготовило план создания эталонного сорта нефти в ответ на попытки Запада ограничить нефтяные доходы страны, сообщает Bloomberg.
РБК
По утверждению агентства, "ключевые российские министерства, нефтедобытчики и центральный банк планируют в октябре начать торговлю нефтью на национальной платформе".
ТАСС
Два неназванных российских чиновника подтвердили Bloomberg, что ведется работа над созданием эталонного сорта нефти с целью обеспечить торговлю сырьем без какого-либо внешнего давления или ограничений.
РБК
«Предложение G-7 (контролировать цены на российскую нефть – ред.) только еще больше доказало необходимость независимого российского эталона, сказал один чиновник», - пишет агентство.
Московский Комсомолец

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