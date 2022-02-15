ИзвестияBloomberg узнал о подготовке нефтетрейдеров к санкциям против РоссииНефтяные трейдеры и покупатели российской нефти готовятся к торговым ограничениям на экспорт сырья в случае введения санкций стран Запада против России из-за ситуации вокруг Украины.ИзвестияТрейдеры особенно опасаются, что ограничения затронут популярные в Азии сорта ESPO (сибирская нефть, поставляемая по трубопроводу Восточная Сибирь — Тихий океан) и Sokol, которую добывают на Дальнем Востоке.РБКСтоимость нефти в Азии пока остается на высоком уровне: на прошлой неделе Sokol торговалась с самой большой за два года наценкой на фоне резкого роста спроса.РБКПокупатели, скорее всего, попытаются увеличить поставки через долгосрочные нефтяные контракты с Эр-Риядом или спотовые с Абу-Даби.Life.ruЧитать далееСвернутьИзвестияИзвестияФАНКапитал страныПодробнее о событииBloomberg: нефтетрейдеры начали готовиться к санкциям против России из-за УкраиныРБК16:52Покупатели нефти из РФ начали подготовку к санкциям из-за УкраиныBanki Loansвчера в 10:06Азиатские импортеры нефти опасаются возможных торговых ограничений в отношении РоссииLenta.ru14 февраля в 08:29В Азии начали отказываться от российской нефти из-за возможных санкцийКапитал странывчера в 07:15Нефтетрейдеры рассказали о подготовке к новым санкциям против России из-за УкраиныForbesвчера в 05:56Азиатские импортеры нефти пытаются оценить риск покупки сырья у РоссииФАН14 февраля в 12:28Bloomberg: трейдеры и покупатели нефти из РФ начали готовиться к санкциям из-за УкраиныВедомостивчера в 09:03Показать ещёОценить40Поделиться