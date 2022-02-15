Трейдеры особенно опасаются, что ограничения затронут популярные в Азии сорта ESPO (сибирская нефть, поставляемая по трубопроводу Восточная Сибирь — Тихий океан) и Sokol, которую добывают на Дальнем Востоке.
Матвиенко считает, что Россия вынуждена принять весь комплекс мер, включая военные, в ситуации, когда "идет накачка Украины наступательным оружием, а у российских границ создаются очаги напряженности".
«Фрегаты НАТО пытались вести радиоэлектронную и радиотехническую разведку российских кораблей во время проведения во вторник группировкой российского ВМФ эпизода плановых учений в восточной части Средиземного моря», — рассказал собеседник агентства.
Глава пресс-службы Международного олимпийского комитета Марк Адамс сообщил, что расследование по допинговому делу российской фигуристки Камилы Валиевой ещё не окончено, и её допинг-проба «Б» пока не была вскрыта.
Глава пресс-службы Международного олимпийского комитета Марк Адамс высказался о ситуации с российской фигуристкой Камилой Валиевой, которая по решению Спортивного арбитражного суда была допущена к участию в личном турнире Олимпиады в Пекине, несмотря на ранее подтверждённый положительный допинг-тест.
В допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой обнаружено три препарата, которые вместе могут быть направлены на повышение выносливости, с таким утверждением выступил глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт, передает газета New York Times.