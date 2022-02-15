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Bloomberg узнал о подготовке нефтетрейдеров к санкциям против России

Нефтяные трейдеры и покупатели российской нефти готовятся к торговым ограничениям на экспорт сырья в случае введения санкций стран Запада против России из-за ситуации вокруг Украины.
Известия
Трейдеры особенно опасаются, что ограничения затронут популярные в Азии сорта ESPO (сибирская нефть, поставляемая по трубопроводу Восточная Сибирь — Тихий океан) и Sokol, которую добывают на Дальнем Востоке.
РБК
Стоимость нефти в Азии пока остается на высоком уровне: на прошлой неделе Sokol торговалась с самой большой за два года наценкой на фоне резкого роста спроса.
РБК
Покупатели, скорее всего, попытаются увеличить поставки через долгосрочные нефтяные контракты с Эр-Риядом или спотовые с Абу-Даби.
Life.ru

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