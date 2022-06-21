Экономика сегодняBloomberg узнал о подготовке в России механизмов ослабления рубляРоссийские ведомства изучают различные механизмы сдерживания курса рубля, который продолжает укрепляться, пишет Bloomberg.Экономика сегодняСреди вариантов, которые сейчас обсуждают чиновники, дальнейшее смягчение валютных ограничений для бизнеса и расширение доступа к иностранной валюте для домохозяйств и отечественных предприятий.ForbesВ начале торгов на Московской бирже 21 июня курс доллара опустился до 54,83 рубля.ForbesРФ предстоит подготовить альтернативные способы управления курсом рубля, действующие по аналогии с системой, использовавшейся Центробанком до 2014 года, рассказал источник.Экономика сегодняЧитать далееСвернутьЭкономика сегодняЭкономика сегодняФАНРязань.ЛайфRuposters.ruКавказ ПостГазета.RuПодробнее о событииРоссийские власти начали искать способ сдерживания рубляКомпаниявчера в 09:57Bloomberg: власти России разрабатывают сценарии сдерживания курса рубляФАНвчера в 11:47Bloomberg: российские чиновники начали искать варианты для сдерживания рубляГазета.Ruвчера в 10:58Bloomberg узнал о подготовке в России механизмов ослабления рубляЭкономика сегоднявчера в 11:52Bloomberg: российские чиновники начали искать варианты для сдерживания рубляLenta.ruвчера в 09:54Bloomberg рассказал об обсуждаемых властями способах сдерживания рубляForbesвчера в 08:48У властей сейчас нет инструментов влияния на курс рубляFinam.Ru20 июня в 06:25Показать ещёОценить73Поделиться