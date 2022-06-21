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Bloomberg узнал о подготовке в России механизмов ослабления рубля

Российские ведомства изучают различные механизмы сдерживания курса рубля, который продолжает укрепляться, пишет Bloomberg.
Экономика сегодня
Среди вариантов, которые сейчас обсуждают чиновники, дальнейшее смягчение валютных ограничений для бизнеса и расширение доступа к иностранной валюте для домохозяйств и отечественных предприятий.
Forbes
В начале торгов на Московской бирже 21 июня курс доллара опустился до 54,83 рубля.
Forbes
РФ предстоит подготовить альтернативные способы управления курсом рубля, действующие по аналогии с системой, использовавшейся Центробанком до 2014 года, рассказал источник.
Экономика сегодня

Подробнее о событии

Российские власти начали искать способ сдерживания рубля
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