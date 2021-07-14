Суд назначил до 10 лет колонии по делу о массовой драке в пензенской Чемодановке

Пензенский областной суд в среду вынес приговор по делу о массовой драке в селе Чемодановка, 27 фигурантов приговорили к срокам от двух до десяти лет колонии, сообщили "Интерфаксу" в суде.