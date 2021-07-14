РБКBloomberg узнал о предварительной договоренности ОПЕК+ и ОАЭ по нефтиОАЭ и страны ОПЕК+ достигли предварительного соглашения по поводу квот на добычу, по условиям которого Абу-Даби сможет увеличить производство нефти, пишет Bloomberg со ссылкой на одного из делегатов.РБКТеперь страна поддержит предложение Саудовской Аравии о продлении срока действия сделки ОПЕК+ до конца 2022 года, сообщил источник.ФинмаркетСейчас базовый уровень добычи нефти для ОАЭ составляет 3,168 миллиона баррелей в сутки.РИА НовостиСаудовская Аравия, крупнейший в ОПЕК производитель нефти, настаивала на том, что страны ОПЕК+ должны одновременно продлить действие соглашения, которое истекает в апреле 2022 года, до конца следующего года.ТАССЧитать далееСвернутьРБКРБКНациональная служба новостейФАНИнфо24ИА Красная ВеснаForbesГазета.RuLife.ruЭкономика сегодняОбщественная служба новостейOilCapital.ruПолитическая ЭкспертизаНародные новостиПолитика СегодняРоссийская газетаС чего всё началось Саудовская Аравия, один из крупнейших мировых производителей нефти и лидер ОПЕК, добилась компромисса с Объединенными Арабскими Эмиратами по добыче нефти, написал Reuters со ссылкой на источник в организации. Forbes08:27Подробнее о событииОАЭ опровергли информацию о достижении договоренностей о будущем сделки ОПЕК+OilCapital.ru11:25СМИ узнали, что соглашение по сделке ОПЕК+ ещё не достигнутоПРАЙМ11:19Bloomberg узнал о предварительной договоренности ОПЕК+ и ОАЭ по нефтиРБК09:08Bloomberg: ОАЭ и ОПЕК+ достигли компромисса по базовой добыче нефтиРИА Новости09:37ОАЭ опровергли сообщения о достижении договоренностей по сделке ОПЕК+ТАСС10:47ОАЭ и ОПЕК+ договорились о новых квотах на добычу нефтиProfinance.ru08:42СМИ узнали о договоренности Саудовской Аравии и Арабских Эмиратов по добыче нефтиForbes08:27Показать ещёОценить38Поделиться