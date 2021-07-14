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Bloomberg узнал о предварительной договоренности ОПЕК+ и ОАЭ по нефти

ОАЭ и страны ОПЕК+ достигли предварительного соглашения по поводу квот на добычу, по условиям которого Абу-Даби сможет увеличить производство нефти, пишет Bloomberg со ссылкой на одного из делегатов.
РБК
Теперь страна поддержит предложение Саудовской Аравии о продлении срока действия сделки ОПЕК+ до конца 2022 года, сообщил источник.
Финмаркет
Сейчас базовый уровень добычи нефти для ОАЭ составляет 3,168 миллиона баррелей в сутки.
РИА Новости
Саудовская Аравия, крупнейший в ОПЕК производитель нефти, настаивала на том, что страны ОПЕК+ должны одновременно продлить действие соглашения, которое истекает в апреле 2022 года, до конца следующего года.
ТАСС

С чего всё началось

Саудовская Аравия, один из крупнейших мировых производителей нефти и лидер ОПЕК, добилась компромисса с Объединенными Арабскими Эмиратами по добыче нефти, написал
 Reuters со ссылкой на источник в организации.

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