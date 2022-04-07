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Bloomberg узнал о скорых поставках Китаю оплаченных юанями нефти и угля

Первые партии российского угля и нефти, оплаченные в юанях, прибудут в Китай в апреле—мае, передает
 Bloomberg со ссылкой на консалтинговую фирму и источники, знакомые с закупками.
РБК
По данным источников Bloomberg, первые партии нефти ESPO, приобретенные за юани, будут поставлены независимым нефтепереработчикам в Китае в мае.
ТВ Центр
В прошлом году Россия оказалась вторым по величине поставщиком угля для Китая.
Lenta.ru
По данным Банка международных расчетов (BIS), доля доллара в международных расчетах составляет порядка 88%.
Интерфакс

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