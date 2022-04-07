РБКBloomberg узнал о скорых поставках Китаю оплаченных юанями нефти и угляПервые партии российского угля и нефти, оплаченные в юанях, прибудут в Китай в апреле—мае, передает Bloomberg со ссылкой на консалтинговую фирму и источники, знакомые с закупками.РБКПо данным источников Bloomberg, первые партии нефти ESPO, приобретенные за юани, будут поставлены независимым нефтепереработчикам в Китае в мае.ТВ ЦентрВ прошлом году Россия оказалась вторым по величине поставщиком угля для Китая.Lenta.ruПо данным Банка международных расчетов (BIS), доля доллара в международных расчетах составляет порядка 88%.ИнтерфаксЧитать далееСвернутьДума ТВДума ТВDaily MoscowРБКUfacityNews.ruГазета.RuREGNUMChelindustry.ruГЛАС.RUРБК ИнвестицииАлтапрессRT на русскомИзвестияОбщественная служба новостейЦентральная Служба НовостейЭкономика сегодняВоенное обозрениеDP.RUЦарьград. Санкт-ПетербургПодробнее о событииКитай оплатил российское сырье в своей валютеКоммерсантъ13:29СМИ: китайские компании начали покупать российский уголь за юаниТАСС08:16Первая поставка сырья из России в КНР с оплатой в юанях пройдет в апрелеРБК Инвестиции04:03Bloomberg: китайские компании начали покупать уголь и нефть в России за юаниВедомости07:29Bloomberg: Китай купил у России нефть и уголь с оплатой в юаняхРИА Новости07:20Китайские компании начали закупать уголь и нефть в РФ за юаниИнтерфакс06:19СМИ: несколько китайских компаний в марте уже расплатились за российский уголь юанямиПРАЙМ08:40Показать ещёОценить2,8KПоделиться