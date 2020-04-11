с чего всё началось

Правительство РФ планирует нарастить меры поддержки экономики, выделив около 1 трлн рублей. Окончательное решение еще не принято, идет обсуждение деталей. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Bloomberg узнало о плане поддержки экономики России на 1 трлн рублей

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