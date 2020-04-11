Экономика
BFM.ruBloomberg узнало о плане поддержки экономики России на 1 трлн рублей
Правительство РФ планирует нарастить меры поддержки экономики, выделив около 1 трлн рублей. Окончательное решение еще не принято, идет обсуждение деталей. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
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с чего всё началось
Правительство намерено значительно повысить расходы на меры поддержки экономики и планирует потратить на это дополнительно около 1 трлн рублей, сообщил Bloomberg со ссылкой на неназванные источники.Forbesвчера в 13:06
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Bloomberg: Россия выделит почти $14 млрд на поддержку экономики из-за коронавируса
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