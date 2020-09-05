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РИА Новости
РИА Новости

Bloomberg узнало о решении Меркель по «Северному потоку — 2»

Правящий блок немецкого канцлера Ангелы Меркель ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия Германии не поддержат требования отказаться от завершения газопровода "Северный поток — 2", сообщил Bloomberg со ссылкой на источники в бундестаге.В источнике
С чего всё началось
Коалиция канцлера ФРГ Ангелы Меркель не желает отказываться от участия в «Северном потоке-2», несмотря на давление, сообщает Bloomberg
 со ссылкой на источники.
Коммерсантъ12:12
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Bloomberg: Меркель не намерена отказываться от «Северного потока — 2»

RT на русском14:05
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Bloomberg узнал о нежелании Берлина отказываться от «Северного потока-2»

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Bloomberg: Германия не хочет отказываться от «Северного потока—2» из-за ситуации с Навальным

Коммерсантъ12:12
Газета.Ru

Bloomberg: Германия не хочет отказываться от «Северного потока - 2»

Газета.Ru11:12
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Источники узнали о планах Меркель сохранить «Северный поток – 2»

Известия13:51
Forbes

Bloomberg узнал о сопротивлении коалиции Меркель призывам отказаться от «Северного потока — 2»

Forbes05:33

Под Вологдой поймали сбежавшего подозреваемого в убийстве жены и дочки

В Вологодской области оперативникам удалось задержать сбежавшего из отделения полиции мужчину, признавшегося в убийстве жены и малолетней дочери, сообщает СУ СК России по Вологодской области.
РЕН ТВ12:32
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Киев инициирует заседание контактной группы по ситуации в Донбассе

Украина предложила провести внеочередное заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе в режиме видеоконференции в воскресенье из-за озвученного со стороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) намерения разрушить инженерные сооружения украинской стороны у линии разграничения в районе населенного пункта Шумы.
Известия13:59
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Мутко заявил о вызове Путиным на ковер после поражения от Португалии

Экс-президент Российского футбольного союза (РФС), бывший министр спорта Виталий Мутко заявил, что идея о проведении в России чемпионата мира была одобрена главой государства Владимиром Путиным после поражения сборной в квалификации ЧМ-2006 от Португалии со счетом 1:7.
РБК спорт06:52
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Mercedes-Benz рассекретил новый седан S-Class с пятью мониторами

Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz уже в середине текущего месяца выведет на домашний рынок седан S-Class следующей генерации (W223), а пока представители концерна рассекретили характеристики новинки.
Letnews.ru2 сентября в 13:29
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Сборная Чехии не сыграет с шотландцами в Лиге наций из-за коронавируса

Сборная Чехии по футболу не примет участия в матче группового этапа Лиги наций против команды Шотландии из-за выявленных случаев заражения коронавирусом, сообщается на сайте чешской команды.
РИА Новости01:37

Кириенко передал эстафету от «Тавриды» участникам «Лидеров России»

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко передал по видеосвязи участникам конкурса «Лидеры России» творческую эстафету с площадки фестиваля «Таврида-Арт».
Известия13:09