Bloomberg узнало о решении Меркель по «Северному потоку — 2»
Правящий блок немецкого канцлера Ангелы Меркель ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия Германии не поддержат требования отказаться от завершения газопровода "Северный поток — 2", сообщил Bloomberg со ссылкой на источники в бундестаге.В источнике
С чего всё началось
Коалиция канцлера ФРГ Ангелы Меркель не желает отказываться от участия в «Северном потоке-2», несмотря на давление, сообщает Bloomberg
со ссылкой на источники.
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