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РИА Новости
РИА Новости

Bloomberg узнало о решении Меркель по «Северному потоку — 2»

Правящий блок немецкого канцлера Ангелы Меркель ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия Германии не поддержат требования отказаться от завершения газопровода "Северный поток — 2", сообщил Bloomberg со ссылкой на источники в бундестаге.В источнике
С чего всё началось
Коалиция канцлера ФРГ Ангелы Меркель не желает отказываться от участия в «Северном потоке-2», несмотря на давление, сообщает Bloomberg
 со ссылкой на источники.
Коммерсантъ12:12
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ТАСС

Bloomberg: Меркель не намерена отказываться от «Северного потока - 2»

ТАСС15:07
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Bloomberg узнал о решении Меркель завершить «Северный поток — 2»

Газета.Ru15:51
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В Германии посчитали потери при остановке проекта «Северный поток-2»

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Bloomberg: Германия не хочет отказываться от «Северного потока—2» из-за ситуации с Навальным

Коммерсантъ12:12
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Bloomberg узнал о нежелании Берлина отказываться от «Северного потока-2»

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Bloomberg узнал о сопротивлении коалиции Меркель призывам отказаться от «Северного потока — 2»

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Bloomberg узнало о решении Меркель по «Северному потоку — 2»

РИА Новости13:28

Subaru обновит в РФ две модели в 2021 году

В настоящее время машина, которую можно приобрести в РФ, включает в себя двигатель 1,6 литра, мощностью 114 л.с. и оппозитный 4-цилиндровый агрегат объемом 2 литра, мощностью 150 л.с. В середине следующего года на российском рынке появится полноприводный универсал Outback новой генерации.
Subaru обновит в РФ две модели в 2021 году
Evo-rus.com11:26
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Киев инициировал заседание Контактной группы по ситуации в Донбассе

Киев намерен 6 сентября созвать внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию в Донбассе, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала Прямой.
Киев инициировал заседание Контактной группы по ситуации в Донбассе
РИА Новости13:58
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Сборная России стала чемпионом АРМИ-2020 в эстафете танкового биатлона

Сегодня, 5 сентября, на полигоне Алабино состоялась заключительная, финальная эстафета в программе танкового биатлона VI-х Международных Армейских игр (АРМИ-2020), в которой победу и медали оспаривали танковые сборные России, Беларуси, Китая и Азербайджана.
Хорошие новости10:03
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Путин поздравил москвичей с Днем города

Владимир Путин уверен, что москвичи и гости столицы относятся к этому с пониманием, и "вынужденные ограничения, которые нам пока необходимо соблюдать, нисколько не умаляют огромного значения этого праздника не только для Москвы и ее жителей, но и для всей нашей страны".
Российская газета06:30
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Два гола Артема Дзюбы помогли России победить Сербию в Лиге Наций

Встреча, прошедшая на стадионе "ВТБ Арена" в Москве, завершилась победой российсокой команды со счетом 3:1. В составе хозяев дублем отметился Артем Дзюба, и еще один гол записал на свой счет Вячеслав Караваев.
RuNews24.ruвчера в 09:07
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Полиция задержала 15 участников акции против карантина в Мельбурне

Полиция австралийского штата Виктория сообщила о задержании 15 участников акции протеста против карантинных ограничений в городе Мельбурн, введенных из-за ситуации с коронавирусом, один полицейский пострадал.
РИА Новости03:12