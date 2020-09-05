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BFM.ru
BFM.ru

Bloomberg узнало о решении Меркель сохранить «Северный поток — 2»

Одна из причин, почему Берлин «решительно настроен сохранить проект», — это открытая враждебность США к «Северному потоку — 2». Кроме того, в случае отказа от поддержки строительства газопровода немецким властям придется выплатить компенсации компаниям, которые участвуют в проекте.В источнике
С чего всё началось
Коалиция канцлера ФРГ Ангелы Меркель не желает отказываться от участия в «Северном потоке—2», несмотря на давление, утверждает Bloomberg
 со ссылкой на источники.
Коммерсантъ12:12
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Что будет с «Северным потоком - 2»: Bloomberg раскрыл волевое решение Меркель по Навальному

Царьград13:02
Московский Комсомолец

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Московский Комсомолец12:56
Forbes

Bloomberg узнал о сопротивлении коалиции Меркель призывам отказаться от «Северного потока — 2»

Forbes05:33
Телеканал 360°

Bloomberg: Германия не откажется от «Северного потока — 2»

Телеканал 360°12:11
Газета.Ru

Bloomberg: Германия не хочет отказываться от «Северного потока - 2»

Газета.Ru11:12
РБК

Bloomberg узнал о нежелании Берлина отказываться от «Северного потока-2»

РБК10:11
Коммерсантъ

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