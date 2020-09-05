Bloomberg узнало о решении Меркель сохранить «Северный поток — 2»
Одна из причин, почему Берлин «решительно настроен сохранить проект», — это открытая враждебность США к «Северному потоку — 2». Кроме того, в случае отказа от поддержки строительства газопровода немецким властям придется выплатить компенсации компаниям, которые участвуют в проекте.В источнике
С чего всё началось
Коалиция канцлера ФРГ Ангелы Меркель не желает отказываться от участия в «Северном потоке—2», несмотря на давление, утверждает Bloomberg
со ссылкой на источники.
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