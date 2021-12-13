Будьте в Плюсе

Bloomberg: в 2022 году экономике грозят новый штамм коронавируса и «война сверхдержав»

Большинство экономических аналитиков ожидают устойчивое восстановление мировой экономики в 2022 году, однако есть ряд факторов, способных помешать экономическому росту, пишет агентство Bloomberg.
РБК
По мнению аналитиков, негативно повлиять на экономическую ситуацию в мире могут «омикрон»-штамм COVID-19, напряженность в отношениях между Россией и Украиной, резкая инфляция и экономический спад в Китае.
BFM.ru
Повышение базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США также может негативно сказаться на развивающихся рынках.
РБК
Среди других факторов, которые способны оказать влияние на дальнейший рост инфляции, Bloomberg называет изменение климата, приводящее к разрушительным погодным явлениям, что может сказаться на ценах на продовольствие.
РБК

Подробнее о событии

Bloomberg: штамм омикрон и российско-украинский конфликт отразятся на мировой экономике
Lenta.ru17:24
Bloomberg назвал основные риски для роста мировой экономики в 2022 году
ТАССвчера в 09:56
Bloomberg назвал главные экономические риски в 2022 году
Ведомостивчера в 14:17
Bloomberg перечислил главные экономические риски 2022 года
Life.ruвчера в 13:56
Bloomberg: в 2022 году экономике грозят новый штамм коронавируса и «война сверхдержав»
РБКвчера в 13:15
«Омикрон», продуктовые протесты и Китай: Bloomberg назвал главные риски 2022 года
Forbesвчера в 11:41
Bloomberg назвало главные риски для экономики в 2022 году
Коммерсантъвчера в 14:19

Интересное

Актеры «Человека-паука» накануне премьеры попросили зрителей не спойлерить фильм

Ведущие актеры долгожданного блокбастера Marvel «Человек-паук: Нет пути домой» обратились к зрителям с просьбой не распространять спойлеры после просмотра фильма, премьера которого на некоторых территориях должна состояться уже завтра.
Kinobugle.ru19:07