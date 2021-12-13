По мнению аналитиков, негативно повлиять на экономическую ситуацию в мире могут «омикрон»-штамм COVID-19, напряженность в отношениях между Россией и Украиной, резкая инфляция и экономический спад в Китае.
Среди других факторов, которые способны оказать влияние на дальнейший рост инфляции, Bloomberg называет изменение климата, приводящее к разрушительным погодным явлениям, что может сказаться на ценах на продовольствие.
Ведущие актеры долгожданного блокбастера Marvel «Человек-паук: Нет пути домой» обратились к зрителям с просьбой не распространять спойлеры после просмотра фильма, премьера которого на некоторых территориях должна состояться уже завтра.
Как пишет Windows Latest, настройки операционной системы Windows 11 и реклама, вынуждающая пользователей оставить Microsoft Edge в качестве браузера по умолчанию, вызвали недовольство разработчиков Vivaldi.