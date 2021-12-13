По мнению аналитиков, негативно повлиять на экономическую ситуацию в мире могут «омикрон»-штамм COVID-19, напряженность в отношениях между Россией и Украиной, резкая инфляция и экономический спад в Китае.
Среди других факторов, которые способны оказать влияние на дальнейший рост инфляции, Bloomberg называет изменение климата, приводящее к разрушительным погодным явлениям, что может сказаться на ценах на продовольствие.
Американские фондовые индексы в понедельник снизились перед очередным заседанием Федеральной резервной системы США, по итогам которого центральный банк примет важное решение по денежно-кредитной политике.
Бывший глава Следственного управления Службы безопасности Украины генерал-майор Василий Вовк в эфире телеканала «Наш» высказался об опасности заявлений украинского руководства о «танках на Красной площади».