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Bloomberg: в 2022 году экономике грозят новый штамм коронавируса и «война сверхдержав»

Эксперты Bloomberg Economics назвали главные риски, с которыми мировые экономики могут столкнуться в 2022 году.
Forbes
По мнению аналитиков, негативно повлиять на экономическую ситуацию в мире могут «омикрон»-штамм COVID-19, напряженность в отношениях между Россией и Украиной, резкая инфляция и экономический спад в Китае.
BFM.ru
Еще один сохраняющийся риск — высокая инфляция.
Ведомости
Среди других факторов, которые способны оказать влияние на дальнейший рост инфляции, Bloomberg называет изменение климата, приводящее к разрушительным погодным явлениям, что может сказаться на ценах на продовольствие.
РБК

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