Власти Венгрии объявили о введении "режима ЧС в сфере энергетики" и приняли ряд ограничительных мер, сообщает в среду агентство Bloomberg со ссылкой на руководителя канцелярии премьера страны Гергеля Гуляша.
"Увеличение давления на финансовый сектор является одной из возможностей и механизмом, которые мы можем использовать для увеличения давления", - сообщил Вудхаус, отвечая на вопрос журналистов о новых возможных ограничениях против российских банков.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает все страны мира вернуть масочный режим и другие способы защиты от распространения COVID-19, заявил глава организации Теодор Аданом Гебрейесус по итогам заседания по противодействию пандемии.
Пока организационные изменения коснутся только облачного сервиса Microsoft 365, что уже заставит пользователей рассмотреть переход к версиям Windows следующего поколения, либо выбрать альтернативные варианты сервису 365.
Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон признался, что в прошлом участвовал в организации государственных переворотов в других частях света, указав на кропотливый характер такой работы.