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Bloomberg: в Европе готовятся к концу света при условии отключения «Северного потока»

Евросоюз ждет конец света при прекращении поставок газа из России.
Газета.Ru
Как сообщает портал "ПолитРоссия", в Bloomberg заявили, что поставки газового ресурса идут в урезанном количестве из-за технического обслуживания ГП "Северный поток".
ГЛАС.RU
Как отметил представителя компании Liberum Capital Йоахим Клемент, на текущий момент альтернативы российскому газу нет.
Infinica
Директор по инвестициям в банке Banque Syz Чарльз-Генри Моншау заявил, что Европа попала в порочный круг.
Московский Комсомолец

Подробнее о событии

Bloomberg: ЕС готовит сценарий конца света, если Россия отключит газ
Общественная служба новостей03:15
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