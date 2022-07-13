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Bloomberg: в ЕС готовятся к концу света в случае отключения газа Россией

Эксперты западных стран разрабатывают пакет мер, которые планируется принять в случае отключения Россией экспорта газа в страны Евросоюза, пишет Bloomberg.
Infinica
Западные эксперты пытаются смоделировать сценарий действий на случай, если поставки газа из России окончательно прекратятся.
Политическая Экспертиза
Аналитики посетовали, что европейские Центробанки не могут принять какие-либо эффективных мер ради помощи своим экономикам, так как инфляция в европейском регионе уже достигла десятилетних максимумов.
Газета.Ru
Директор по инвестициям в банке Banque Syz Чарльз-Генри Моншау заявил, что Европа попала в порочный круг.
Московский Комсомолец

Подробнее о событии

Bloomberg: Европа готовится к концу света из-за отключения российского газа
Московский Комсомолец06:07
Bloomberg: в ЕС готовятся к концу света в случае отключения газа Россией
Infinica04:28
Bloomberg: в ЕС готовят сценарий конца света, если Россия отключит газ
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Bloomberg: ЕС готовит сценарий конца света, если Россия отключит газ
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Bloomberg: Европа готовит сценарий конца света, если РФ отключит газ
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