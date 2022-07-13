InfinicaBloomberg: в ЕС готовятся к концу света в случае отключения газа РоссиейЭксперты западных стран разрабатывают пакет мер, которые планируется принять в случае отключения Россией экспорта газа в страны Евросоюза, пишет Bloomberg.InfinicaЗападные эксперты пытаются смоделировать сценарий действий на случай, если поставки газа из России окончательно прекратятся.Политическая ЭкспертизаАналитики посетовали, что европейские Центробанки не могут принять какие-либо эффективных мер ради помощи своим экономикам, так как инфляция в европейском регионе уже достигла десятилетних максимумов.Газета.RuДиректор по инвестициям в банке Banque Syz Чарльз-Генри Моншау заявил, что Европа попала в порочный круг.Московский КомсомолецЧитать далееСвернутьInfinicaInfinicaПолитическая ЭкспертизаПолитРоссияЦарьградКомсомольская правдаSolenka.infoГазета.RuИзвестияПодробнее о событииBloomberg: Европа готовится к концу света из-за отключения российского газаМосковский Комсомолец06:07Bloomberg: в ЕС готовятся к концу света в случае отключения газа РоссиейInfinica04:28Bloomberg: в ЕС готовят сценарий конца света, если Россия отключит газГЛАС.RUвчера в 15:51Bloomberg: ЕС готовит сценарий конца света, если Россия отключит газОбщественная служба новостей03:15Bloomberg: Европа готовит сценарий конца света, если РФ отключит газВ Татарстане19:43Bloomberg: Европа готовится к концу света при остановке поставок газа из РоссииГазета.Ru03:18Bloomberg: Европа готовит сценарий конца света, если Россия отключит газПолитРоссиявчера в 13:44Показать ещёОценить186Поделиться