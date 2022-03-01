Lenta.ruBloomberg: в ЕС обсуждают отключение от SWIFT семи российских банков, включая ВЭБ.РФЕвропейский союз обсуждает отключение от SWIFT семи российских банков, включая ВТБ, пишет Bloomberg со ссылкой на готовящееся предложение.Lenta.ruРоссийские Сбербанк и Газпромбанк в данный список пока не вошли.News.ruПо сообщению источников агентства, окончательный список банков на отключение от SWIFT должен быть согласован с "другими юрисдикциями", в том числе с США.РИА НовостиДля граждан во внутрироссийских пределах никакого влияния отключение от SWIFT не окажет.Дума ТВЧитать далееСвернутьDaily MoscowDaily MoscowДума ТВНародные новостиFrank MediaИА Красная ВеснаНациональная служба новостейРамблерЭкономика сегодняФАНYakutsk.ruАБНДума ТВПодробнее о событииBloomberg: ЕС обсуждает отключение семи российских банков от SWIFT, Сбербанк не в их числеРИА Новости07:39ЕС планирует отключить от SWIFT семь российских банковURA.Ru07:30В ЕС задумались об отключении от SWIFT семи российских банковИнтерфакс07:02Bloomberg назвал российские банки, которые ЕС планирует отключить от SWIFTТАСС08:25Bloomberg: от SWIFT отключат семь подсанкционных российских банковNews.ru07:01Bloomberg: в ЕС обсуждают отключение от SWIFT семи российских банков, включая ВЭБ.РФLenta.ru07:01Bloomberg назвал банки, которые могут отключить от SWIFTБИЗНЕС Online06:55Показать ещёОценить187Поделиться