Lenta.ruBloomberg: в ЕС обсуждают отключение от SWIFT семи российских банков, включая ВЭБ.РФЕвропейский союз обсуждает отключение от SWIFT семи российских банков, включая ВТБ, пишет Bloomberg со ссылкой на готовящееся предложение.Lenta.ruРоссийские Сбербанк и Газпромбанк в данный список пока не вошли.News.ruПо сообщению источников агентства, окончательный список банков на отключение от SWIFT должен быть согласован с "другими юрисдикциями", в том числе с США.РИА НовостиИз-за военной операции России на Украине ЕС, США и Канада согласовали санкции против Москвы, в том числе отключение ряда российских банков от SWIFT 27 февраля.РБКЧитать далееСвернутьДума ТВДума ТВDaily MoscowНародные новостиFrank MediaИА Красная ВеснаРБКНациональная служба новостейРамблерКурьер. Среда. БердскЭкономика сегодняФАНBIS JournalYakutsk.ruАБНКапитал страныДума ТВНовая КубаньПодробнее о событииВ ЕС задумались об отключении от SWIFT семи российских банковИнтерфакс07:02Bloomberg: ЕС обсуждает отключение семи российских банков от SWIFT, Сбербанк не в их числеРИА Новости07:39ЕС планирует отключить от SWIFT семь российских банковURA.Ru07:30Bloomberg назвал российские банки, которые ЕС планирует отключить от SWIFTТАСС08:25Bloomberg узнал об обсуждении отключения от SWIFT семи банков из РоссииРБК09:30Bloomberg: от SWIFT отключат семь подсанкционных российских банковNews.ru07:01Bloomberg: в ЕС обсуждают отключение от SWIFT семи российских банков, включая ВЭБ.РФLenta.ru07:01Показать ещёОценить360Поделиться