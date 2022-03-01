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Bloomberg: в ЕС обсуждают отключение от SWIFT семи российских банков, включая ВЭБ.РФ

Европейский союз обсуждает отключение от SWIFT семи российских банков, включая ВТБ, пишет Bloomberg со ссылкой на готовящееся предложение.
Lenta.ru
Российские Сбербанк и Газпромбанк в данный список пока не вошли
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News.ru
По сообщению источников агентства, окончательный список банков на отключение от SWIFT должен быть согласован с "другими юрисдикциями", в том числе с США.
РИА Новости
Из-за военной операции России на Украине ЕС, США и Канада согласовали санкции против Москвы, в том числе отключение ряда российских банков от SWIFT 27 февраля.
РБК

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