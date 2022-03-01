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Bloomberg: в ЕС обсуждают отключение от SWIFT семи российских банков, включая ВЭБ.РФ

Европейский союз обсуждает отключение от SWIFT семи российских банков, включая ВТБ, пишет Bloomberg со ссылкой на готовящееся предложение.
Lenta.ru
В число банков, которые могут быть отключены от системы, входят ВТБ, "Россия", "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ.
РИА Новости
По сообщению источников агентства, окончательный список банков на отключение от SWIFT должен быть согласован с "другими юрисдикциями", в том числе с США.
РИА Новости
SWIFT 27 февраля заявила, что готовится к отключению российских банков и намерена действовать в соответствии с юридическими инструкциями Евросоюза.
Forbes

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