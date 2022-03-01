Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал сложным телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, который состоялся перед переговорами представителей Киева и Москвы в Гомельской области.
В Кремле полагают, что через какое-то количество дней эмоции россиян по поводу закупки впрок товаров поутихнут, вернется трезвая оценка происходящего, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков журналистам во вторник.
Американская компания The Walt Disney Company приостанавливает показ своих фильмов в России, компания Warner Bros. отложила премьеру фильма "Бэтмен" из-за ситуации на Украине, сообщают американские СМИ.
Президент России Владимир Путин подписал "Указ о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций".