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Bloomberg: в ЕС разработали план по покупке российского газа без нарушения санкций

Евросоюз выработал решение, как импортировать российский газ, не нарушая при этом европейских санкций и выполняя требование России по оплате углеводородов в рублях.
ТАСС
Президент России Владимир Путин поручил с 1 апреля перевести оплату поставок газа недружественным странам в рубли.
Ведомости
Согласно указу президента Владимира Путина, западные компании должны открыть счет в "Газпромбанке", на которые и будут зачисляться платежи за газ в валюте, предусмотренной контрактом.
Российская газета
Еврокомиссия объявила, что оплата газовых поставок в рублях является нарушением действующих соглашений, большинство стран на официальном уровне сказали, что платить в российской валюте не будут.
ТАСС

Подробнее о событии

Bloomberg узнал о плане ЕС покупать газ российский газ за рубли без нарушения санкций
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Bloomberg: ЕС разработал план покупки российского газа без нарушения санкций
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