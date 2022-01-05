Будьте в Плюсе

Bloomberg: в Европе может закончиться газ за два месяца из-за морозов и дефицита топлива

Европа рискует остаться без газа в ближайшие два месяца из-за морозов и дефицита топлива в хранилищах.
Lenta.ru
"Впереди два самых холодных месяца зимы, и есть опасения, что в Европе может закончиться газ", — говорится в статье.
РИА Новости
В результате в прошлом 2021 году в европейских странах упала выработка электроэнергии из-за непостоянства ветроэнергетики и солнечной энергетики.
ПРАЙМ
«Не совсем понятно, как можно достичь нужного уровня запасов газа в хранилищах без дополнительных поставок из России по "Северному потоку — 2" или действующим маршрутам», — заявил вице-президент консалтинговой компании Wood Mackenzie Массимо Ди Одоардо.
Lenta.ru

Подробнее о событии

Bloomberg сообщил о риске для Европы остаться без газа через два месяца
РБК03:57
Bloomberg: страны Европы могут остаться без газа через два месяца из-за мороза и дефицита топлива
ПРАЙМ00:34
Bloomberg предрек Европе пустые газовые хранилища через два месяца
РЕН ТВ19:51
Bloomberg: в Европе может закончиться газ за два месяца из-за морозов и дефицита топлива
Lenta.ru21:40
Bloomberg: в Европе через два месяца может закончиться газ
Московский Комсомолец18:36
Bloomberg: Через два месяца в Европе может закончиться газ
Life.ru18:30
Bloomberg: Европа может остаться без газа через два месяца из-за мороза и дефицита топлива
РИА Новости18:06

Интересное

Протестующие в Талдыкоргане пытаются снести памятник экс-президенту Казахстана Назарбаеву

Толпа протестующих в городе Талдыкорган попыталась снести памятник первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву.
Lenta.ru09:00

Борт Ту-214 специального летного отряда «Россия» вылетел из Москвы в сторону Казахстана

Самолет специального летного отряда (СЛО) «Россия» вылетел из московского аэропорта Внуково и направился в сторону Казахстана.
Lenta.ru09:01

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал казахский народ не разрушать государство

Рамзан Кадыров сравнил события в Казахстане со сценарием начала военных кампаний в Чечне, а также призвал протестующих вести себя мирно и не разрушать свое государство.
Lenta.ru08:56

Эксперт Жарихин: отставка Назарбаева в СБ повлечет смену его назначенцев в иных структурах

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после отставки первого главы государства Нурсултана Назарбаева с поста председателя Совета безопасности сменит его выдвиженцев в других структурах, такое мнение высказал РИА Новости замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.
РИА Новости09:29

WeChat: массаж живота после ужина увеличивает продолжительность жизни человека

Как сообщает издание "ИноСМИ.Ru", ссылаясь на WeChat, одна простая привычка поможет увеличить продолжительность жизни человека.
Ежедневные Новости Владивостока3 января в 00:54

В Европе начался ядерный конфликт

Объединенная Европа шагнула в новый год, прихватив с собой целый ворох застарелых внутренних проблем, совокупность которых в очередной раз проверяет этот геополитический союз на прочность.
РИА Новости00:00

Казахи в соцсетях призвали россиян не вмешиваться в протесты

В свою очередь пользователи из Казахстана призывают россиян не лезть в дела их страны.
URA.Ru04:34

В Кремле призвали не вмешиваться извне в ситуацию в Казахстане

Казахстан не обращался к Москве за помощью из-за беспорядков в республике, в Кремле считают, что власти страны сами справятся с внутренними проблемами, вмешательство кого-либо извне недопустимо, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Взгляд.ру06:34

В Костроме двое мужчин признались в убийстве пятилетней девочки

Двоих подозреваемых в убийстве пятилетней девочки задержали в Костроме, они уже дали признательные показания.
РБК17:34

Силовики в Актау перешли на сторону протестующих и отказались идти против народа

Местный Telegram-канал KazTAG сообщает, что в еще одном казахстанском городе, Атырау, полиция начала переходить на сторону протестующих.
Lenta.ru06:52