«Не совсем понятно, как можно достичь нужного уровня запасов газа в хранилищах без дополнительных поставок из России по "Северному потоку — 2" или действующим маршрутам», — заявил вице-президент консалтинговой компании Wood Mackenzie Массимо Ди Одоардо.