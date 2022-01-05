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Bloomberg: в Европе может закончиться газ за два месяца из-за морозов и дефицита топлива

Европа рискует остаться без газа в ближайшие два месяца из-за морозов и дефицита топлива в хранилищах.
Lenta.ru
"Впереди два самых холодных месяца зимы, и есть опасения, что в Европе может закончиться газ", — говорится в статье.
РИА Новости
"Не совсем понятно, как можно достичь нужного уровня запасов газа в хранилищах без дополнительных поставок из России по "Северному потоку — 2" или действующим маршрутам", — высказался Ди Одоардо.
РИА Новости
Ощутимый рост цен на газ в Европе начался с весны 2021 года, когда средняя цена на споте по TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров.
Экономика сегодня

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Bloomberg: страны Европы могут остаться без газа через два месяца из-за мороза и дефицита топлива
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Bloomberg: Через два месяца в Европе может закончиться газ
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Bloomberg предрек Европе пустые газовые хранилища через два месяца
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