Lenta.ruBloomberg: в Европе может закончиться газ за два месяца из-за морозов и дефицита топливаЕвропа рискует остаться без газа в ближайшие два месяца из-за морозов и дефицита топлива в хранилищах.Lenta.ru"Впереди два самых холодных месяца зимы, и есть опасения, что в Европе может закончиться газ", — говорится в статье.РИА Новости"Не совсем понятно, как можно достичь нужного уровня запасов газа в хранилищах без дополнительных поставок из России по "Северному потоку — 2" или действующим маршрутам", — высказался Ди Одоардо.РИА НовостиОщутимый рост цен на газ в Европе начался с весны 2021 года, когда средняя цена на споте по TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров.Экономика сегодняЧитать далееСвернутьФАНФАНLife.ruЦентральная Служба НовостейВечерняя МоскваИзвестияLive24РЕН ТВPravda.RuРамблерREGNUMКомсомольская правдаПодробнее о событииBloomberg: страны Европы могут остаться без газа через два месяца из-за мороза и дефицита топливаПРАЙМ00:34Bloomberg: Европа из-за морозов может остаться без газа через два месяцаФАН22:55Bloomberg: Через два месяца в Европе может закончиться газLife.ru18:30Bloomberg предрек Европе пустые газовые хранилища через два месяцаРЕН ТВ19:51Bloomberg: в Европе через два месяца может закончиться газМосковский Комсомолец18:36Bloomberg: в Европе может закончиться газ за два месяца из-за морозов и дефицита топливаLenta.ru21:40Bloomberg: Европа может остаться без газа через два месяца из-за мороза и дефицита топливаРИА Новости18:06Показать ещёОценить181Поделиться