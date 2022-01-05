Lenta.ruBloomberg: в Европе может закончиться газ за два месяца из-за морозов и дефицита топливаЕвропа рискует остаться без газа в ближайшие два месяца из-за морозов и дефицита топлива в хранилищах.Lenta.ruПо мнению авторов публикации, топливный кризис возник из-за перехода к возобновляемым источникам энергии и снижения собственной добычи природного газа.Москва 24"Впереди два самых холодных месяца зимы, и есть опасения, что в Европе может закончиться газ", — говорится в статье.РИА Новости"Не совсем понятно, как можно достичь нужного уровня запасов газа в хранилищах без дополнительных поставок из России по "Северному потоку — 2" или действующим маршрутам", — высказался Ди Одоардо.РИА НовостиЧитать далееСвернутьФАНФАНLife.ruЦентральная Служба НовостейВечерняя МоскваРЕН ТВPravda.RuТелеканал 360°Комсомольская правдаПодробнее о событииBloomberg: Европа может остаться без газа через два месяца из-за морозовКомсомольская правда22:31Bloomberg: в Европе может закончиться газ за два месяца из-за морозов и дефицита топливаLenta.ru21:40Bloomberg: Европа может остаться без газа через два месяца из-за мороза и дефицита топливаРИА Новости18:06Bloomberg: в Европе через два месяца может закончиться газМосковский Комсомолец18:36Bloomberg: Через два месяца в Европе может закончиться газLife.ru18:30Bloomberg предрек Европе пустые газовые хранилища через два месяцаРЕН ТВ19:51Bloomberg: Европе предрекли серьезный дефицит газаТелеканал 360°18:06Показать ещёОценить73Поделиться