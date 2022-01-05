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Bloomberg: в Европе может закончиться газ за два месяца из-за морозов и дефицита топлива

Европа рискует остаться без газа в ближайшие два месяца из-за морозов и дефицита топлива в хранилищах.
Lenta.ru
По мнению авторов публикации, топливный кризис возник из-за перехода к возобновляемым источникам энергии и снижения собственной добычи природного газа.
Москва 24
"Впереди два самых холодных месяца зимы, и есть опасения, что в Европе может закончиться газ", — говорится в статье.
РИА Новости
"Не совсем понятно, как можно достичь нужного уровня запасов газа в хранилищах без дополнительных поставок из России по "Северному потоку — 2" или действующим маршрутам", — высказался Ди Одоардо.
РИА Новости

Подробнее о событии

Bloomberg: Европа может остаться без газа через два месяца из-за морозов
Комсомольская правда22:31
Bloomberg: в Европе может закончиться газ за два месяца из-за морозов и дефицита топлива
Lenta.ru21:40
Bloomberg: Европа может остаться без газа через два месяца из-за мороза и дефицита топлива
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Bloomberg: в Европе через два месяца может закончиться газ
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