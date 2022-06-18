Аналитическая компания Wood Mackenzie считает, что при самом худшем сценарии, если подача по "Северному потоку" будет полностью остановлена, Европа не сможет к началу сезона отопления в ноябре достичь уровня запасов газа, определенного Европейском союзом.
«Транспортировка газа по обеим ниткам газопровода «Турецкий поток» будет временно приостановлена в период с 21 по 28 июня 2022 года в связи с проведением плановых профилактических работ», — говорится в сообщении.
Бывший постоянный представитель США при НАТО Иво Даалдер рассказал, что тупиковая ситуация в конфликте ставит США перед жестким выбором: либо продолжать оказывать помощь Украине и сохранять статус-кво, чреватый разрушительными последствиями, либо прекратить поддержку и позволить Москве добиться успеха.