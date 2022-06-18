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Bloomberg: в Европе стали использовать запас газа на зиму из-за снижения поставок из РФ

Снижение поставок российского газа вынуждает Европу высвободить свои резервы, которые были предназначены на зиму.
ТАСС
14 июня европейские хранилища были заполнены на 52%, а после снизились на 1 процентный пункт, сообщил Bloomberg
 со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe.
Коммерсантъ
Агентство отмечает, что уменьшение поставляемых объёмов голубого топлива затронуло Францию, Италию, Австрию и Германию.
News.ru
Аналитическая компания Wood Mackenzie считает, что при самом худшем сценарии, если подача по "Северному потоку" будет полностью остановлена, Европа не сможет к началу сезона отопления в ноябре достичь уровня запасов газа, определенного Европейском союзом.
Finam.Ru

Подробнее о событии

Bloomberg: в Европе стали использовать запас газа на зиму из-за снижения поставок из РФ
ТАСС01:48
Bloomberg: в Европе стали использовать запас газа на зиму из-за снижения поставок из РФ
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Bloomberg: Европа стала использовать зимние запасы газа из-за снижения поставок из России
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