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Bloomberg: в Европе стали использовать запас газа на зиму из-за снижения поставок из РФ

Снижение поставок российского газа вынуждает Европу высвободить свои резервы, которые были предназначены на зиму.
ТАСС
Отмечается
, что снижение поставок коснулось Франции, Италии, Австрии и ФРГ.
RT на русском
По последним данным, резервы природного газа уменьшились на один процент, хотя в летний период топливо обычно только закачивают, чтобы хранить полученные объёмы до пика зимнего сезона.
Life.ru
В начале недели "Газпром" сообщил, что из-за ограничений на компрессорной станции "Портовая" сможет поставлять газ по "Северному потоку" в объеме до 100 миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах.
РИА Новости

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