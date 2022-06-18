ТАССBloomberg: в Европе стали использовать запас газа на зиму из-за снижения поставок из РФСнижение поставок российского газа вынуждает Европу высвободить свои резервы, которые были предназначены на зиму.ТАССОтмечается, что снижение поставок коснулось Франции, Италии, Австрии и ФРГ.RT на русскомПо последним данным, резервы природного газа уменьшились на один процент, хотя в летний период топливо обычно только закачивают, чтобы хранить полученные объёмы до пика зимнего сезона.Life.ruВ начале недели "Газпром" сообщил, что из-за ограничений на компрессорной станции "Портовая" сможет поставлять газ по "Северному потоку" в объеме до 100 миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах.РИА НовостиЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuТелеканал 360°Российская газетаNewInformDP.RUРЕН ТВЭкономика сегодняПрофильКомсомольская правдаRuBaltic.RuВоенное обозрениеНТВInfinicaПятый каналНародные новостиНациональная служба новостейПолитика СегодняAllNW.ruТК ЗвездаPravda.RuВечерняя МоскваРБКПодробнее о событииBloomberg: Европа стала использовать зимние запасы газа из-за снижения поставок из РоссииРИА Новости18:59Европа начала использовать запасы газа на зиму после сокращения поставок из РоссииForbesвчера в 09:02Сокращение поставок газа из России вынудило Европу начать отбор из зимних запасовInfinicaвчера в 14:58Страны Европы задействовали резервный газ из-за сокращения российских поставокФАНвчера в 13:45Санкции против РФ заставили ЕС использовать запасы газа на зимуURA.Ruвчера в 12:57Европа начала использовать запасенный на зиму газ из-за проблем с поставками «Газпрома»Lenta.ruвчера в 11:32Bloomberg: Европа использует резервное топливо из-за сокращения поставок из РоссииЭкономика сегоднявчера в 15:37Показать ещёОценить1,7KПоделиться