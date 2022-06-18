ТАССBloomberg: в Европе стали использовать запас газа на зиму из-за снижения поставок из РФСнижение поставок российского газа вынуждает Европу высвободить свои резервы, которые были предназначены на зиму.ТАССОтмечается, что снижение поставок коснулось Франции, Италии, Австрии и ФРГ.RT на русскомЗапасы в подземных газовых хранилищах Европы сократились впервые с середины апреля.РИА НовостиСогласно пессимистическому прогнозу компании Wood Mackenzie Ltd., в случае полной остановки "Северного потока" Европе к началу отопительного сезона не удастся накопить запасы газа до уровня, установленного ЕС.РИА НовостиЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuТелеканал 360°Российская газетаNewInformDP.RUРЕН ТВЭкономика сегодняПрофильКомсомольская правдаRuBaltic.RuMASHВоенное обозрениеНТВИА Красная ВеснаInfinicaПятый каналНародные новостиНациональная служба новостейНовый ДеньПолитика СегодняPravda.RuТК ЗвездаВечерняя МоскваПодробнее о событииBloomberg: Европа стала использовать зимние запасы газа из-за снижения поставок из РоссииРИА Новости18:59Bloomberg: Европа использует резервное топливо из-за сокращения поставок из РоссииЭкономика сегоднявчера в 15:37Страны Европы задействовали резервный газ из-за сокращения российских поставокФАНвчера в 13:45Сокращение поставок газа из России вынудило Европу начать отбор из зимних запасовInfinicaвчера в 14:58Санкции против РФ заставили ЕС использовать запасы газа на зимуURA.Ruвчера в 12:57Европа начала использовать запасенный на зиму газ из-за проблем с поставками «Газпрома»Lenta.ruвчера в 11:32Европа начала использовать запасы газа на зиму после сокращения поставок из РоссииForbesвчера в 09:02Показать ещёОценить1,9KПоделиться