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Bloomberg: в Европе стали использовать запас газа на зиму из-за снижения поставок из РФ

Снижение поставок российского газа вынуждает Европу высвободить свои резервы, которые были предназначены на зиму.
ТАСС
Отмечается
, что снижение поставок коснулось Франции, Италии, Австрии и ФРГ.
RT на русском
Запасы в подземных газовых хранилищах Европы сократились впервые с середины апреля.
РИА Новости
Согласно пессимистическому прогнозу компании Wood Mackenzie Ltd., в случае полной остановки "Северного потока" Европе к началу отопительного сезона не удастся накопить запасы газа до уровня, установленного ЕС.
РИА Новости

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