"Посольство России в Париже передало в МИД Франции фотоматериалы, свидетельствующие о военных преступлениях и преступлениях против человечности в Донбассе, ответственность за совершение которых лежит на руководстве Украины", - рассказали в российской дипмиссии.
В настоящее время основные силы воздушно-десантных войск соединились с подразделениями российского десанта на аэродроме Гостомель, заблокировав столицу Украины с запада, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Минобороны подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводится из строя военная инфраструктура, гражданскому населению ничего не угрожает.
Карты подсанкционных банков «не смогут использоваться с сервисами ApplePay, GooglePay, но стандартная контактная или бесконтактная оплата по этим картам доступна в полном объеме на всей территории России», подчеркнул регулятор.
"Пользуясь случаем, хочу дать совет пока действующему президенту Зеленскому, пока он не стал экс-президентом Украины: чтобы он позвонил скорее нашему президенту, верховному главнокомандующему Владимиру Владимировичу Путину и попросил извинений", - сказал Кадыров, выступая перед силовиками.