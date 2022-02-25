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Bloomberg: в Китае временно приостановили закупку российской нефти

Китайские компании приостановили закупки российской нефти, доставляемой по морю из дальневосточных портов РФ.
Коммерсантъ
Постоянные покупатели сырья, загружаемого в портах Дальнего Востока, заявили, что приостановят закупки, пока ситуация с финансированием и оплатой грузов не станет более ясной.
Lenta.ru
Проблемы связаны с тем, что в условиях новых санкций против РФ некоторые банки отказываются открывать аккредитивы покупателям российской нефти.
Коммерсантъ
Представители нефтеперерабатывающей отрасли Китая заявили, что надеются на прояснение ситуации в ближайшие дни.
Lenta.ru

Подробнее о событии

Bloomberg узнал о приостановке в Китае закупок танкерной нефти из России
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