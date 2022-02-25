Вооруженными силами РФ проведена высадка десанта в районе аэродрома Гостомель в пригороде Киева с участием более 200 российских вертолетов, десантники захватили аэродром и уничтожили более 200 нацистов из специальных подразделений Украины, потерь среди ВС России нет, об этом в пятницу сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.