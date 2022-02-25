Евросоюз собирается заморозить активы президента РФ Владимира Путина и российского министра иностранных дел Сергея Лаврова в рамках нового пакета санкций в отношении России, сообщает издание Financial Times (FT) со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Вооруженными силами РФ проведена высадка десанта в районе аэродрома Гостомель в пригороде Киева с участием более 200 российских вертолетов, десантники захватили аэродром и уничтожили более 200 нацистов из специальных подразделений Украины, потерь среди ВС России нет, об этом в пятницу сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Посольство России в Париже передало в МИД Франции фотоматериалы, свидетельствующие о военных преступлениях и преступлениях против человечности в Донбассе, ответственность за совершение которых лежит на руководстве Украины", - говорится в поступившем в ТАСС сообщении.