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Bloomberg: в Мюнхене возобновили работу мазутных горелок на тепловых станциях

Власти Мюнхена возобновили работу мазутных горелок на тепловых станциях и перенесли перевод энергоблока нуля на газ.
Газета.Ru
Stadtwerke Muenchen не уточнила, о каких объемах потребления идет речь.
РИА Новости
Отмечается, что мазутные горелки находятся на тепловых станциях, которые до недавнего времени были закрыты.
РИА Новости
Также Stadtwerke Muenchen снизила минимальную температуру в бассейнах и саунах и запустила программу по расширению систем централизованного отопления, работающих на возобновляемых источниках энергии.
Газета.Ru

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Bloomberg: В Мюнхене возобновили работу мазутных горелок, чтобы снизить потребление газа
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