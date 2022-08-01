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Bloomberg: в Мюнхене возобновили работу мазутных горелок на тепловых станциях

Власти Мюнхена возобновили работу мазутных горелок на тепловых станциях и перенесли перевод энергоблока нуля на газ.
Газета.Ru
Stadtwerke Muenchen не уточнила, о каких объемах потребления идет речь.
РИА Новости
Отмечается, что мазутные горелки находятся на тепловых станциях, которые до недавнего времени были закрыты.
РИА Новости
Также Stadtwerke Muenchen снизила минимальную температуру в бассейнах и саунах и запустила программу по расширению систем централизованного отопления, работающих на возобновляемых источниках энергии.
Газета.Ru

Подробнее о событии

Bloomberg: в Мюнхене возобновили работу мазутных горелок на тепловых станциях
В Татарстане18:10
Bloomberg: в Мюнхене возобновили работу мазутных горелок, чтобы снизить потребление газа
ПРАЙМвчера в 16:02
Bloomberg: в Мюнхене возобновили работу мазутных горелок на тепловых станциях
Газета.Ruвчера в 16:41
В Мюнхене для сокращения потребления газа возобновили работу мазутных горелок
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