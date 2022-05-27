ТАССBloomberg: в России ввели ограничения для итальянских клиентов UniCredit и IntesaЦентральный банк России ввел ограничения для итальянских физических и юридических лиц, имеющих счета в российских подразделениях банков UniCredit и Intesa.ТАССПо информации агентства, ЦБ также ограничил размер денежных переводов, включая консульские операции, для счетов, на которых находится от €100 000.ТАССОднако исключение будет сделано для граждан Италии с видом на жительство в России.ТАССБанк «Интеза» является «дочкой» итальянской банковской группы Intesa Sanpaolo.ВедомостиЧитать далееСвернутьРамблерРамблерРБКГазета.RuFrank MediaПодробнее о событииЦентробанк России ввел ограничения для итальянских клиентов UniCredit и IntesaАБН15:24Bloomberg: в России ввели ограничения для итальянских клиентов двух банковИА Красная Весна14:53ЦБ ввел ограничения в отношении банков «Интеза» и «ЮниКредит»Рамблер13:21ЦБ ограничил операции банкам «Интеза» и UniCreditВедомости14:21Bloomberg: в России ввели ограничения для итальянских клиентов UniCredit и IntesaТАСС14:08Bloomberg сообщило, что Банк России ввел ограничения для итальянских клиентов UniCredit и IntesaГазета.Ru14:47Bloomberg: ЦБ ограничил работу «дочек» итальянских банков UniCredit и Intesa в РоссииРБК12:40Показать ещёОценить48Поделиться