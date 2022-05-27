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Bloomberg: в России ввели ограничения для итальянских клиентов UniCredit и Intesa

Центральный банк России ввел ограничения для итальянских физических и юридических лиц, имеющих счета в российских подразделениях банков UniCredit и Intesa.
ТАСС
По информации агентства, ЦБ также ограничил размер денежных переводов, включая консульские операции, для счетов, на которых находится от €100 000.
ТАСС
Однако исключение будет сделано для граждан Италии с видом на жительство в России.
ТАСС
Банк «Интеза» является «дочкой» итальянской банковской группы Intesa Sanpaolo.
Ведомости

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Центробанк России ввел ограничения для итальянских клиентов UniCredit и Intesa
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Bloomberg: в России ввели ограничения для итальянских клиентов двух банков
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ЦБ ввел ограничения в отношении банков «Интеза» и «ЮниКредит»
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ЦБ ограничил операции банкам «Интеза» и UniCredit
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Bloomberg сообщило, что Банк России ввел ограничения для итальянских клиентов UniCredit и Intesa
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Bloomberg: ЦБ ограничил работу «дочек» итальянских банков UniCredit и Intesa в России
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