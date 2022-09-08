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Bloomberg: в США не исключают высвобождения дополнительных запасов нефти из резервов

Представители администрации США изучают способы предотвращения резкого роста цен на топливо, в том числе возможность дополнительного высвобождения запасов нефти из стратегических резервов.
ТАСС
"В администрации президента США Джо Байдена изучают пути снижения роста цен на нефть позднее в этом году, включая возможность высвободить дополнительные объемы из стратегических резервов страны", - говорится в сообщении.
РИА Новости
В марте Байден объявил о высвобождении 180 миллионов баррелей нефти из стратегических запасов страны в течение шести месяцев для снижения цен на топливо.
РИА Новости
Ожидается, что стоимость нефти должна будет вырасти в декабре на фоне вступления в силу санкций Евросоюза, запрещающих поставки энергоносителей из России.
Lenta.ru

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