"В администрации президента США Джо Байдена изучают пути снижения роста цен на нефть позднее в этом году, включая возможность высвободить дополнительные объемы из стратегических резервов страны", - говорится в сообщении.
"Опосредованная конфронтация НАТО с Россией объективно повышает риск прямого столкновения России с альянсом, несмотря на утверждения, что там делают все возможное для избежания такого сценария", - сказал Небензя.
Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд рассказала, что страна на предстоящей в конце сентября неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН хочет обсудить реформирование Совета Безопасности организации.