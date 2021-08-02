Бывший президент Киргизии Аскар Акаев доставлен в Бишкек, с ним проводятся следственные действия, сообщает «Sputnik Кыргызстан» со ссылкой на пресс-службу государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ).
Газета «Понедельник» провела исследование в сфере зарплат в автомобильной промышленности: журналисты сравнили, сколько платит АвтоВАЗ и другие марки за одну и ту же работу, например, оператора производственной линии.
Расписание наблюдений, проводимых при помощи «Хаббла», рассчитывается с использованием компьютерного алгоритма, который время от времени дает возможность делать дополнительные, «бонусные» снимки между продолжительными наблюдательными кампаниями.
Российский борец Сергей Емелин со счётом 12:1 победил молдаванина Виктора Чобану в бронзовом финале соревнований по греко-римской борьбе в весовой категории до 60 кг в рамках Олимпийских игр в Токио (Япония).
Пресненский суд Москвы в понедельник приговорил блогера из Таджикистана Кароматулло Джаборова, который сымитировал в столичном метро приступ коронавирусной инфекции, к двум годам и четырем месяцам лишения свободы.
В Карелии с недавних пор находится головной офис предприятия и испытательная площадка, а уже в третьем квартале этого года в Петрозаводске планируется открытие собственного серийного производства аппаратов по утилизации твердых бытовых, медицинских, промышленных, сельскохозяйственных и опасных отходов.