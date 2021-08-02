В МХАТ опровергли информацию о бойкоте актеров из-за Бузовой

Ранее в СМИ появилась информация, что актерам якобы не понравилось, что экс-ведущая "Дома-2" получила за два своих выступления на сцене МХАТа гонорар в несколько раз превышающий их среднюю зарплату.