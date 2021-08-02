Будьте в Плюсе

Bloomberg: в США вновь начал действовать лимит госдолга

В США с воскресенья, 1 августа, вновь начал действовать потолок госдолга, который был приостановлен конгрессом в 2019 году.
RT на русском
Два года назад потолок федерального долга был временно зафиксирован на уровне $22 трлн.
РБК
При достижении предела США в октябре или ноябре окажутся на пороге неисполнения обычных расходных обязательств или допустят дефолт по госбумагам.
Lenta.ru
Начата приостановка выпуска специальных бумаг, использование некоторых долговых инструментов, которые не идут в зачет долгового лимита .
Московский Комсомолец

С чего всё началось

Как отмечает
 Bloomberg, к концу июня совокупная задолженность почти достигла 28,5 триллиона долларов — 22 триллиона плюс накопленные долги с августа 2019 года.

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