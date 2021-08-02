Будьте в Плюсе

Bloomberg: в США вновь начал действовать лимит госдолга

В США с воскресенья, 1 августа, вновь начал действовать потолок госдолга, который был приостановлен конгрессом в 2019 году.
RT на русском
Лимит суммы долга установили на уровне 22 триллионов долларов в 2019 году, однако в этом июне задолженность выросла до 28,5 триллиона.
РИА Новости
При достижении предела США в октябре или ноябре окажутся на пороге неисполнения обычных расходных обязательств или допустят дефолт по госбумагам.
Lenta.ru
Также Минфин начал использовать специальные долговые инструменты, не учитывающиеся при расчете долгового лимита.
ПРАЙМ

С чего всё началось

Как отмечает
 Bloomberg, к концу июня совокупная задолженность почти достигла 28,5 триллиона долларов — 22 триллиона плюс накопленные долги с августа 2019 года.

Подробнее о событии

Bloomberg: США могут пойти на чрезвычайные меры из-за госдолга

ФАН02:41

Bloomberg: в США вновь начал действовать лимит госдолга

RT на русском03:39

Минфин США должен принять чрезвычайное решение по госдолгу

ПРАЙМ03:06

Bloomberg: Минфин США должен принять чрезвычайные меры по госдолгу

РИА Новости04:06

В США начался отсчет до «часа Х», когда закончатся деньги

РБК02:12

США оказались на пороге чрезвычайного решения по госдолгу

Lenta.ru01:28

Приостановление потолка долга США официально прекращено

Русская Планетавчера в 00:40
Интересное

В Крыму на владельца сети АЗС завели дело за смертельное ДТП

В Крыму следственный отдел Сакского ОМВД возбудил уголовное дело в отношении 52-летнего водителя автомобиля Lexus LX 570, по вине которого в минувшую субботу произошло резонансное ДТП на трассе Симферополь - Евпатория.
Российская газета04:02

В НАТО заявили о возможном ударе по кораблям ВМФ России в Черном море

Командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Роберт Берк во время мероприятия на мемориале ВМС США в Вашингтоне в воскресенье, 1 августа, назвал условия, при которых корабли НАТО в Черном море могут нанести удар по российскому флоту.
Известия21:36

Суд разрешил заочное расследование против Януковича по делу «майдана»

Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство о проведении заочного расследования в отношении бывшего украинского президента Виктора Януковича по делу о стрельбе во время акций протеста в ходе событий «евромайдана» в 2014 году.
RT на русском04:37