В Крыму следственный отдел Сакского ОМВД возбудил уголовное дело в отношении 52-летнего водителя автомобиля Lexus LX 570, по вине которого в минувшую субботу произошло резонансное ДТП на трассе Симферополь - Евпатория.
Командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Роберт Берк во время мероприятия на мемориале ВМС США в Вашингтоне в воскресенье, 1 августа, назвал условия, при которых корабли НАТО в Черном море могут нанести удар по российскому флоту.
Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство о проведении заочного расследования в отношении бывшего украинского президента Виктора Януковича по делу о стрельбе во время акций протеста в ходе событий «евромайдана» в 2014 году.