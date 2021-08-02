В НАТО заявили о возможном ударе по кораблям ВМФ России в Черном море

Командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Роберт Берк во время мероприятия на мемориале ВМС США в Вашингтоне в воскресенье, 1 августа, назвал условия, при которых корабли НАТО в Черном море могут нанести удар по российскому флоту.