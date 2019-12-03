Энергетика
RT на русскомBloomberg: в ОПЕК говорят о конце золотого века сланцевой нефти в США
В ОПЕК считают, что золотому веку сланцевой нефти в США пришёл конец, пишет Bloomberg со ссылкой на источники в организации. Ожидается, что неуклонный рост добычи нефти в США в следующем году быстро замедлится.
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с чего всё началось
Оценивая нефтяную революцию Америки, министры стран Организации стран—экспортеров нефти (ОПЕК) считают, что золотой век добычи сланцевой нефти в США завершен, сообщает Bloomberg.Коммерсантъвчера в 22:17
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Общество
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Пакет законов о начале использования электронных трудовых книжек в РФ с января 2020 года Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 3 декабря.
Политика
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Энергетика
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Происшествия
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Происшествия
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Армия и оружие
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Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей
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СБ Украины объявила Цемаха в розыск
Служба безопасности Украины объявила в розыск бывшего командира одного из подразделений "противовоздушной обороны" самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимира Цемаха, сообщает РИА "Новости".
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Отвечая на вопрос журналиста об инициативе ЛДПР ввести пластиковые паспорта с графой «национальность», Песков подчеркнул, что это идея принадлежит лидеру партии Владимиру Жириновскому и неизвестно насколько она получит прикладное применение.
Армия и оружие
Белоруссия и США обсудили взаимодействие в военной сфере
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Шоу-бизнес
Юный вологжанин спел вместе с бывшей девушкой Николая Баскова
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Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта официально сменила имя на мужское
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Россия признала изменения в базе данных московской лаборатории
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