Энергетика

RT на русскомRT на русскомBloomberg: в ОПЕК говорят о конце золотого века сланцевой нефти в США

В ОПЕК считают, что золотому веку сланцевой нефти в США пришёл конец, пишет Bloomberg со ссылкой на источники в организации. Ожидается, что неуклонный рост добычи нефти в США в следующем году быстро замедлится.
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с чего всё началось
Оценивая нефтяную революцию Америки, министры стран Организации стран—экспортеров нефти (ОПЕК) считают, что золотой век добычи сланцевой нефти в США завершен, сообщает Bloomberg
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