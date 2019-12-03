с чего всё началось

В ОПЕК считают, что золотому веку сланцевой нефти в США пришёл конец, пишет Bloomberg со ссылкой на источники в организации. Ожидается, что неуклонный рост добычи нефти в США в следующем году быстро замедлится.

Bloomberg: в ОПЕК говорят о конце золотого века сланцевой нефти в США

Политика В ЛНР отреагировали на заявление Зеленского о Минских соглашениях Представитель самопровозглашённой ЛНР в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник заявил, что украинский президент Владимир Зеленский загоняет себя в переговорный тупик, заявляя о предварительных условиях к выполнению Минских соглашений.

Происшествия СК завершил расследование дела сестер Хачатурян Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца.

Политика Экс-депутата Госдумы Шлегеля отстранили от работы в Германии Бывший депутат Госдумы Роберт Шлегель сообщил, что его отстранили от работы в международной компании по информационной безопасности Acronis в Германии, пишет РБК.

Гаджеты Apple купила бизнес Intel по производству модемов Intel официально завершила продажу большей части своего бизнеса по производству модемов для смартфонов компании Apple, говорится в сообщении Intel.

Футбол Егоров: Тедеско зашел в судейскую с разрешения арбитра Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско зашел в судейскую комнату после матча с петербургским "Зенитом" с разрешения арбитра, заявил глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (ДСИ РФС) Александр Егоров.

Происшествия Междугородний автобус перевернулся в Воронежской области Междугородний автобус с пассажирами перевернулся в Воронежской области днём 3 декабря, сообщила корреспонденту ИА REGNUM руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова.

Общество Госдума приняла законы об электронных трудовых книжках Пакет законов о начале использования электронных трудовых книжек в РФ с января 2020 года Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 3 декабря.

Политика Рада проголосовала за кадровое обновление ГБР Украины Действующий закон предполагает, что директор ГБР назначается на должность президентом по представлению премьера Украины в соответствии с представлением конкурсной комиссии.

Происшествия В Мытищах нарушитель напал с ножом на полицейского 19 октября в в переходе станции метро «Савеловская» в Москве нетрезвый мужчина ударил ножом в грудь полицейского, который пытался проверить у него документы.

Происшествия Петрозаводского «маньяка» приговорили к пожизненному лишению свободы Верховный суд Карелии приговорил жителя Петрозаводска Антона Ипатова, обвиняемого в убийствах девушек, к пожизненному лишению свободы, сообщает прокуратура республики.

Политика СБ Украины объявила Цемаха в розыск Служба безопасности Украины объявила в розыск бывшего командира одного из подразделений "противовоздушной обороны" самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимира Цемаха, сообщает РИА "Новости".

Политика В Кремле опровергли сообщения о допуске малых партий в Госдуму Отвечая на вопрос журналиста об инициативе ЛДПР ввести пластиковые паспорта с графой «национальность», Песков подчеркнул, что это идея принадлежит лидеру партии Владимиру Жириновскому и неизвестно насколько она получит прикладное применение.