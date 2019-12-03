Энергетика
RT на русскомBloomberg: в ОПЕК говорят о конце золотого века сланцевой нефти в США
В ОПЕК считают, что золотому веку сланцевой нефти в США пришёл конец, пишет Bloomberg со ссылкой на источники в организации. Ожидается, что неуклонный рост добычи нефти в США в следующем году быстро замедлится.
Читать в источнике
Оценить95
с чего всё началось
Оценивая нефтяную революцию Америки, министры стран Организации стран—экспортеров нефти (ОПЕК) считают, что золотой век добычи сланцевой нефти в США завершен, сообщает Bloomberg.Коммерсантъвчера в 22:17
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 05:30, Ашберн
Спорт
WADA назвало виновного в подмене данных Московской лаборатории
Начало разбирательств WADA и РУСАДА берет свое начало еще в сентябре прошлого года, когда международное агентство вернуло статус соответствия российской организации при обязательстве предоставить доступ к данным Московской лаборатории.
Космос
Обратная сторона Маска. Учёные разоблачили проекты «железного человека»
Илон Маск постоянно повторяет, что хочет понимать, ради чего встаёт по утрам с постели, зачем начинается новый день, что интересного его ждёт.
Политика
Кремль ответил на идею Зеленского обсудить статус Крыма
Кремль ответил на идею Владимира Зеленского обсудить статус Крыма с представителями РФ, Украины и США, инициативу украинского президента отвергли.
Гаджеты
Samsung сообщил дату премьеры новой линейки Galaxy A 2020
Южнокорейская компания Samsung объявила дату презентации новой линейки смартфонов Galaxy A 2020.
Политика
Зеленский заявил, что поборется за жителей Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Spiegel заявил, что нужно бороться за «потерявшихся» жителей Донбасса.
Общество
Мелания Трамп показала украшенный к Рождеству Белый дом
Супруга президента Соединённых Штатов Дональда Трампа Мелания показала интерьеры украшенного к Рождеству Белого дома.
Шоу-бизнес
Виктор Рыбин рассказал о состоянии Заворотнюк
Солист группы «Дюна» Виктор Рыбин решил прокомментировать слухи, которые создаются вокруг Заворотнюк.
Кино
Харингтон рассказал, почему Джон Сноу убил Дейнерис в «Игре престолов»
Кит Харингтон, который сыграл в знаменитой «Игре престолов» Джона Сноу, рассказал о причинах убийства его героем королевы Дейнерис Таргариен.
Происшествия
Автомобиль влетел в остановку в Барнауле. Пострадала девушка
Очевидцы ДТП сообщают, что автомобиль Nissan влетел в остановку после ДТП с внедорожником, который неожиданно выехал на траекторию движения легковушки.
Происшествия
Житель Татарстана зверски убил многодетную мать и ее сыновей
41-летнего жителя республики Татарстан Айнура Харисова подозревают в убийстве 38-летней бывшей супруги Ангелины, 19-летнего пасынка и собственного двухлетнего сына, сообщили в региональном Следственном комитете.
Экономика
Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на 2020 год
Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на 2020 год «Шокирующие предсказания» от Saxo Bank касаются маловероятных и недооцениваемых событий, из-за которых, однако, финансовые рынки может накрыть «весьма мощной ударной волной».
Общество
ФСБ задержала террористов в Москве и Челябинске
Спорт
Женская сборная России по гандболу разгромила Конго на чемпионате мира
Матч проходил в рамках третьего тура чемпионата мира в Японии и завершился со счетом 34:13.
Футбол
Месси опередил ван Дейка на семь очков в голосовании за «Золотой мяч»
Аргентинец опередил ближайшего конкурента — защитника "Ливерпуля" Вирджила ван Дейка — на семь очков.
Политика
В Кремле подтвердили подготовку встречи Путина и Лукашенко
Встреча президентом России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко состоится 7 декабря в Сочи.
Происшествия
Суд подтвердил продолжение расследования «дела Голунова»
Басманный суд Москвы отреагировал на жалобу адвоката журналиста Ивана Голунова о «волоките» - по его словам, Голунов до сих пор не признан потерпевшим и его не ознакомили с материалами дела.
Политика
Украинский министр опроверг планы о смене руководства «Нафтогаза»
Как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря министр энергетики Украины Алексей Оржель заявил о возможной смене руководства всех «стратегических» энергетических компаний, включая «Нафтогаз».
Политика
Посол Дании рассказал о позиции Копенгагена по «Северному потоку — 2»
Посол Дании в России Карстен Сендергорд рассказал о позиции Копенгагена по поводу газопровода «Северный поток — 2».
Политика
Лавров сравнил дипотношения с Азербайджаном с фестивалем «Жара»
Глава российского МИД поблагодарил коллегу за тёплый приём Министр иностранных дел России Сергей Лавров сравнил дипломатические отношения с азербайджанской стороной с фестивалем "Жара".
Армия и оружие
Алиханов объяснил версии о захвате Калининградской области
Появляющиеся в зарубежных СМИ статьи о возможном "захвате" Калининградской области странами НАТО пишутся по заказу военно-промышленного комплекса стран – членов альянса.
Армия и оружие
ВКС России получили два новых фронтовых бомбардировщика
Новосибирский авиационный завод передал российским военным два новых фронтовых бомбардировщика Су-34.
Общество
ГИБДД намерена исключить «площадку» из экзамена на права
ГИБДД рассчитывает, что водители перестанут сдавать "площадку" для получения прав с 1 октября 2020 года, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД Николай Гиляков.
Автоспорт
Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Абу-Даби
Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Абу-Даби — последнего этапа Формулы 1 в 2019 году.
Кино
Студия Marvel показала первый трейлер «Черной вдовы»
Студия Marvel опубликовала на официальном YouTube-канале первый трейлер суперегеройского фильма "Черная вдова" со Скарлетт Йоханссон в главной роли.
Политика
«Ведомости» узнали о планах допустить больше партий к выборам-2021
К выборам в Госдуму 2021 года могут допустить больше малых партий, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники.
Авто
С 1 декабря вступили в силу новые правила для автомобилистов
С 1 декабря 2019 года в России вступили в силу несколько новых законов.
Происшествия
В Нижегородской области 10-летний мальчик насмерть замерз в сугробе
Нижегородские следователи выясняют обстоятельства смерти 10-летнего мальчика в городе Перевозе.
Политика
Экс-депутата Госдумы Шлегеля отстранили от работы в Германии
Бывший депутат Госдумы Роберт Шлегель сообщил, что его отстранили от работы в международной компании по информационной безопасности Acronis в Германии, пишет РБК.