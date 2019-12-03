Энергетика

RT на русскомRT на русскомBloomberg: в ОПЕК говорят о конце золотого века сланцевой нефти в США

В ОПЕК считают, что золотому веку сланцевой нефти в США пришёл конец, пишет Bloomberg со ссылкой на источники в организации. Ожидается, что неуклонный рост добычи нефти в США в следующем году быстро замедлится.
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Предсказан конец золотой эпохи сланцевой нефти в США

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Тренер «Шахтера»: верю, что мы скоро будем играть на «Донбасс Арене»

Ассистент главного тренера донецкого футбольного клуба "Шахтер" Дарио Срна выразил надежду, что в ближайшем будущем "горняки" вновь будут проводить домашние матчи на стадионе "Донбасс Арена".
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Загоревшийся в Петербурге ангар полностью рухнул

Ангар в Пушкинском районе Петербурга полностью рухнул, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Газета.Ru вчера в 23:19
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Сбербанк запустил новогодние вклады с повышенной ставкой

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Специалисты Роскачества исследовали 40 мобильных приложений для заказа такси, доступных для скачивания в российских сегментах сервисов App Store и Google Play.
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Астрономы нашли на Луне обломки индийского космического аппарата

Спутник американского космического агентства NASA обнаружил на Луне обломки, которые остались от индийского аппарата «Викрам».
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Общество

Путин запустил газопровод «Сила Сибири»

Как сообщало ИА REGNUM, председатель КНР Си Цзиньпин призвал на церемонии запуска газопровода «Сила Сибири» обеспечить безопасность и надёжность его эксплуатации, а также соответствие экологическим требованиям.
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Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского, предложившего сторонникам России уехать из страны.
РИА Новости вчера в 18:46
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Активист Майдана после побега в Германию столкнулся с адом

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РИА Новости вчера в 13:53
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Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
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Адвокат заявил о завершении дела в отношении пилота SSJ-100 Евдокимова

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«Росатом» станет совладельцем купившей «Трансконтейнер» группы «Дело»

Переговоры между «Росатомом» и Шишкаревым начались уже после того, как бизнесмен объявил о своем намерении принять участие в аукционе за «Трансконтейнер», а госкорпорация получила статус единого инфраструктурного оператора по развитию Северного морского пути (СМП), рассказывает один из собеседников РБК, — это были «два параллельных процесса».
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Как уточняется, в качестве ответной меры США рассматривают возможность введения пошлин размером до 100% в отношении французского импорта, который оценивается в $2,4 млрд.
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Коммерсантъ 01:00
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В сети опубликовали снимок комплекта для разработчиков PlayStation 5. На фотографии, которую разместил пользователь Twitter @Alcoholikaust, запечатлены две консоли и геймпады Dualshock 5. Автор поста отмечает, что получил снимки от разработчиков.
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РИА Новости вчера в 23:17
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Под Белгородом пассажирский автобус опрокинулся в кювет

Рейсовый автобус попал в аварию неподалеку от Белгорода, транспортное средство опрокинулось в кювет.
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РИА Новости вчера в 23:39
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Российские войска в Сирии атаковали беспилотники

Lenta.ru вчера в 01:55
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