Энергетика
RT на русскомBloomberg: в ОПЕК говорят о конце золотого века сланцевой нефти в США
В ОПЕК считают, что золотому веку сланцевой нефти в США пришёл конец, пишет Bloomberg со ссылкой на источники в организации. Ожидается, что неуклонный рост добычи нефти в США в следующем году быстро замедлится.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Министры ОПЕК заявили о конце «золотого века» добычи сланцевой нефти в США
Российская газетавчера в 22:16
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 01:35, Ашберн
Авто
Названы самые угоняемые автомобили в Москве
Общество
Памятник Грибоедову в Ереване облили краской
Расположенный в Ереване памятник русскому поэту и дипломату Александру Грибоедову облили красной краской.
Общество
Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей
Происшествия
Названа причина обрушения моста в Оренбурге
Как отмечают следователи, причиной ЧП стало нарушение правил безопасности при ремонте моста, пострадали два человека.
Политика
Венедиктов посоветовал Ройзману партию для выборов в Госдуму
Участие экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана в выборах депутатов Госдумы в 2021 году было бы полезным для политической системы России.
Политика
Севастопольский судоремонтный завод получил два дока
Федеральное государственное унитарное предприятие «13-й судоремонтный завод Черноморского флота» получило в состав два плавучих дока.
Происшествия
СКР завершил расследование дела сестер Хачатурян
Происшествия
Суд арестовал отца убитого в Екатеринбурге девятилетнего мальчика
Политика
Зеленский ввел неотложные меры по энергобезопасности Украины
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности, сообщает пресс-служба главы государства.
Общество
Меланья Трамп показала рождественский интерьер Белого дома
До Рождества еще три недели, а Белый дом уже украсили к празднику. Об этом сообщила супруга президента США Меланья Трамп.
Футбол
Тренер «Шахтера»: верю, что мы скоро будем играть на «Донбасс Арене»
Ассистент главного тренера донецкого футбольного клуба "Шахтер" Дарио Срна выразил надежду, что в ближайшем будущем "горняки" вновь будут проводить домашние матчи на стадионе "Донбасс Арена".
Происшествия
Загоревшийся в Петербурге ангар полностью рухнул
Ангар в Пушкинском районе Петербурга полностью рухнул, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Армия и оружие
В Поволжье в 2020 году пройдут около десяти крупных военных учений
Вторая гвардейская общевойсковая армия в 2020 году проведет в регионах Поволжья около 10 крупных учений, сообщает пресс-служба Центрального военного округа со ссылкой на командующего армией генерал-майора Александра Игнатенко.
Экономика
Сбербанк запустил новогодние вклады с повышенной ставкой
Сбербанк объявил о запуске зимних рублевых депозитов с повышенной ставкой - "Новогодний бонус" и "Выгодный старт".
Технологии
Роскачество назвало лучшие мобильные приложения для заказа такси
Специалисты Роскачества исследовали 40 мобильных приложений для заказа такси, доступных для скачивания в российских сегментах сервисов App Store и Google Play.
Космос
Астрономы нашли на Луне обломки индийского космического аппарата
Спутник американского космического агентства NASA обнаружил на Луне обломки, которые остались от индийского аппарата «Викрам».
Общество
Путин запустил газопровод «Сила Сибири»
Как сообщало ИА REGNUM, председатель КНР Си Цзиньпин призвал на церемонии запуска газопровода «Сила Сибири» обеспечить безопасность и надёжность его эксплуатации, а также соответствие экологическим требованиям.
Музыка
Николай Носков впервые после инсульта спел
Политика
Захарова резко ответила на слова Зеленского о жителях Донбасса
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского, предложившего сторонникам России уехать из страны.
Политика
Активист Майдана после побега в Германию столкнулся с адом
Воевавший в Донбассе активист Майдана Алексей Яремчук рассказал о неудачной попытке переезда в Германию и отношении немцев к событиям на Украине.
Общество
Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Происшествия
Адвокат заявил о завершении дела в отношении пилота SSJ-100 Евдокимова
Экономика
«Росатом» станет совладельцем купившей «Трансконтейнер» группы «Дело»
Переговоры между «Росатомом» и Шишкаревым начались уже после того, как бизнесмен объявил о своем намерении принять участие в аукционе за «Трансконтейнер», а госкорпорация получила статус единого инфраструктурного оператора по развитию Северного морского пути (СМП), рассказывает один из собеседников РБК, — это были «два параллельных процесса».
Политика
США могут ввести пошлины на товары из Франции на сумму $2,4 млрд
Как уточняется, в качестве ответной меры США рассматривают возможность введения пошлин размером до 100% в отношении французского импорта, который оценивается в $2,4 млрд.
Экономика
«Аэрофлот» пожаловался ФАС на рост тарифов
Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев просит главу ФАС Игоря Артемьева усилить контроль за ростом цен на керосин, аэропортовое и наземное обслуживание в региональных российских аэропортах.
Технологии
Работающую PlayStation 5 показали на фото
В сети опубликовали снимок комплекта для разработчиков PlayStation 5. На фотографии, которую разместил пользователь Twitter @Alcoholikaust, запечатлены две консоли и геймпады Dualshock 5. Автор поста отмечает, что получил снимки от разработчиков.
Происшествия
Полиция задержала в пяти регионах членов банды наркоторговцев
Полицейские ликвидировали действовавшую в пяти регионах преступную группировку, которая торговала наркотиками, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Происшествия
Под Белгородом пассажирский автобус опрокинулся в кювет
Рейсовый автобус попал в аварию неподалеку от Белгорода, транспортное средство опрокинулось в кювет.
Общество
Украинскую писательницу возмутило, что ее дочь назвали россиянкой
Украинская писательница, сотрудник дипмиссии страны во Франции Ирена Карпа пообещала устроить "международный скандал" из-за того, что школьный учитель ее дочери назвал русских и украинцев одним народом.
Армия и оружие