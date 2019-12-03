с чего всё началось

Министры государств — членов ОПЕК считают, что в США «золотой век» добычи сланцевой нефти подошел к концу. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в организации. По их мнению, в 2020 году рост добычи сланцевой нефти значительно замедлился по сравнению с предыдущим периодом.

В ОПЕК заявили о конце «золотого века» сланцевой нефти

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