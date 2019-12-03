с чего всё началось

В ОПЕК считают, что золотому веку сланцевой нефти в США пришёл конец, пишет Bloomberg со ссылкой на источники в организации. Ожидается, что неуклонный рост добычи нефти в США в следующем году быстро замедлится.

Bloomberg: в ОПЕК говорят о конце золотого века сланцевой нефти в США

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