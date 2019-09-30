Политика
News.ruBloomberg: вероятная дочь Путина тайно встречалась с генетиками
Российские генетики и чиновники от здравоохранения провели закрытую встречу, где обсуждалась тема редактирования ДНК. В мероприятии участвовала эндокринолог Мария Воронцова, которая, по данным некоторых СМИ, якобы является дочерью президента РФ Владимира Путина.
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с чего всё началось
Этим летом ведущие российские генетики и чиновники от здравоохранения провели закрытую встречу, на которой обсуждалось редактирование ДНК, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.Ведомостивчера в 06:44
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