с чего всё началось

Российские генетики и чиновники от здравоохранения провели закрытую встречу, где обсуждалась тема редактирования ДНК. В мероприятии участвовала эндокринолог Мария Воронцова, которая, по данным некоторых СМИ, якобы является дочерью президента РФ Владимира Путина.

Политика Иркутские власти ответили на сообщения о возможной отставке Левченко Власти Иркутской области ничего не знают о якобы планируемой отставке губернатора региона Сергея Левченко.

Политика Путин освободил от уплаты НДФЛ несколько категорий россиян Президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) сразу несколько категорий россиян.

Фигурное катание Россиянка Анжелика Сидорова стала чемпионкой мира в прыжках с шестом Золотую медаль чемпионата мира по легкой атлетике в прыжках с шестом завоевала российская спортсменка Анжелика Сидорова.

Экономика Сбербанк запустит оплату ЖКХ и связи на кассах магазинов Сбербанк осенью готовится запустить проект по приему платежей за услуги ЖКХ, телевидение, интернет, мобильную связь на кассах торговых точек.

Политика Глава украинской делегации в ПАСЕ призвала не игнорировать Россию Глава украинской делегации в ПАСЕ, депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Елизавета Ясько в интервью изданию "Левый берег" заявила о необходимости поддерживать диалог с Россией.

Гаджеты В России раскупили самые дорогие модели нового iPhone Первая партия завезенных в Россию iPhone 11 Pro и Pro Max на исходе, следующая ожидается в октябре, рассказал изданию собеседник в отрасли.

Футбол «Спартак» рассматривает Карпина на должность главного тренера Московский "Спартак" рассматривает наставника "Ростова" Валерия Карпина на должность главного тренера. Об этом сообщает "Чемпионат.com".

Экономика Проект российской спутниковой системы «Эфир» решили закрыть В конце 2017 года предложенную Роскосмосом программу ГМИСС для предоставления спутниковых услуг интернета и мобильной связи внесли в проект ФЦП "Цифровая экономика".

Происшествия Суд арестовал еще четверых напавших на пограничников рыбаков из КНДР Находкинский городской суд арестовал еще четверых северокорейских рыбаков, которые напали на российских пограничников в Японском море, сообщили 30 сентября в пресс-службе суда.

Политика Разведка США тайно упростила требования к жалобам осведомителей Разведка США тайно отменила требование, по которому осведомители в своих жалобах обязаны излагать информацию, полученную только из первых рук.

Общество Определены самые здоровые российские регионы Исследование РИА "Новости" выявило российские регионы, в которых живут приверженцы здорового образа жизни и правильного питания.

Космос Илон Маск показал способный доставить 100 человек на Марс корабль Основатель компании SpaceX Илон Маск представил корабль, способный доставлять грузы и космонавтов на Луну и Марс.

Экономика Россиян с 1 октября ждет повышение зарплат и снижение налогов Определенные изменения в законодательстве Российской Федерации вступят в силу с 1 октября.

Происшествия В Чите из горящей пятиэтажки эвакуировали почти 70 человек К моменту прибытия сотрудников экстренных служб горела квартира на третьем этаже, к дому приставили две пожарные автолестницы, по которым спустились жильцы.

Происшествия В ДТП под Энгельсом погиб мужчина В результате происшествия один человек погиб. Также пострадали мужчина и женщина.

Политика Слова Зеленского сочли оскорблением для немецкого правительства В Берлине выразили недовольство тем, что Зеленский «на тысячу процентов» согласился с президентом США Дональдом Трампом, заявившем о том, что Ангела Меркель «много говорит и мало делает».

Политика Главу французского фонда уволили за призыв убить Грету Тунберг Президент фонда, поддерживающего парижский «арт-музей Токио», был уволен после поста в Facebook, в котором призвал убить экологическую активистку из Швеции Грету Тунберг.

Экономика Росстат предложил упразднить всю статистическую отчетность к 2024 году Президиум комиссии правительства по цифровому развитию одобрил на заседании подготовленную Росстатом концепцию создания Цифровой аналитической платформы (ЦАП) к 2024 году.