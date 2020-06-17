Коронавирус
КоммерсантъBloomberg: ветеранов отправили на самоизоляцию перед парадом в Москве
Около 80 ветеранов Великой Отечественной войны, которых пригласили на парад Победы на Красной площади, находятся на 14-дневной самоизоляции, сообщает Bloomberg. Агентство отмечает, что это говорит о серьезности мер, принимаемых для защиты президента Владимира Путина от коронавируса.
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с чего всё началось
Около 80 ветеранов Великой Отечественной войны, которых пригласили на парад Победы на Красной площади, находятся на 14-дневной самоизоляции, сообщает Bloomberg.Коммерсантъ15:32
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Еврокомиссия начала антимонопольные расследования в отношении Apple
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Гендиректор Friendly Avia Support Александр Ланецкий о том, почему не стоит надеяться на низкие цены на авиабилеты Первые полеты после ослабления карантинных мер как внутри России, так и в других европейских странах показывают, что существует большой отложенный спрос на путешествия.
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В метро в Киеве произошел конфликт с применением газовых баллончиков
Конфликт с применением газовых баллончиков произошел на платформе станции метро "Театральная" в Киеве, правоохранители задержали двух человек, сообщила в среду пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.
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Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов в 2022 году
Ранее телеканал Sky Sports сообщил, что УЕФА принял решение о том, что турецкий город получит право на проведение решающего матча Лиги чемпионов в 2021 году в связи с тем, что финал текущего розыгрыша турнира было решено провести в Португалии, в то время как изначально местом финала был выбран Стамбул.
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Ранее в Совфеде заявили, что новые санкции США против газопровода «Северный поток – 2» могут осложнить его строительство, однако Россия найдет способ его реализации.
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Юлия Липницкая подтвердила слухи о своей беременности
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Inc-news.ru вчера в 13:37
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ВОЗ заявила о научном прорыве в лечении коронавируса
Генеральный директoр ВOЗ Тедроc Адханом Гебрейесуc заявил, что результаты клиническиx испытаний в Великобритании стероидa дексаметазонa для лечения COVID-19 стали научным прорывом.
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Продажи Kingdom Come: Deliverance превысили 3 млн копий
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СК возбудил дело против проверявшей ТЭЦ-3 сотрудницы Ростехнадзора
Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении главного госинспектора отдела государственного горного и общепромышленного надзора по Норильскому промрайону Енисейского управления Ростехнадзора Елены Новожиловой, которая проверяла ТЭЦ-3 в Норильске.
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Найден предполагаемый источник токсичного бензола на МКС
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В Верховный суд подали иски против указа Путина о голосовании 1 июля
В Верховном суде зарегистрирован административный иск, оспаривающий указ президента о проведении 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию, сообщает «Интерфакс».
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На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля.
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Счётная палата отказалась комментировать возможный срыв «Силы Сибири»
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Анонсирован шестиколёсный пикап от Rezvani Motors
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