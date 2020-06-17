Коронавирус
КоммерсантъBloomberg: ветеранов отправили на самоизоляцию перед парадом в Москве
Около 80 ветеранов Великой Отечественной войны, которых пригласили на парад Победы на Красной площади, находятся на 14-дневной самоизоляции, сообщает Bloomberg. Агентство отмечает, что это говорит о серьезности мер, принимаемых для защиты президента Владимира Путина от коронавируса.
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с чего всё началось
Около 80 ветеранов Великой Отечественной войны, которых пригласили на парад Победы на Красной площади, находятся на 14-дневной самоизоляции, сообщает Bloomberg.Коммерсантъвчера в 15:32
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Bloomberg: Ветеранов перед встречей с Путиным на параде Победы отправили на самоизоляцию
Фонтанка.Рувчера в 15:04
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Верховный суд зарегистрировал административный иск, оспаривающий указ президента о проведении 1 июля голосования по поправкам к Конституции, сообщает «Интерфакс».
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МонаВиста 16 июня в 03:24
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Милитаризация космоса со стороны США может нарушить сотрудничество с Россией, заявил заместитель генерального директора госкорпорации "Роскосмос" Сергей Савельев.
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Играл за «Крылья Советов» в чемпионатах СССР (1967-84). Чемпион СССР (1974), олимпийский чемпион (1976), чемпион мира (1973, 1974).
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Тарантас Ньюс вчера в 10:57
Общество
В Саратовской области коронавирусом за сутки заболели 123 человека
В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 16 июня выявлено 123 новых пациента с коронавирусом.
Регион 64 16 июня в 01:54
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Кристен Стюарт сыграет роль принцессы Дианы
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Общество
Генпрокуратура России назвала самые коррупционные регионы
Москва, 18 июня 2020, 05:32 — REGNUM В тройку самых коррупционных регионов России, по данным Генпрокуратуры России за 2019 год, вошли Мордовия, Чувашия и Камчатский край.
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По словам Поповой, на сегодняшний день есть достаточно высокая доля уверенности, что «наши замечательные школьники вернутся за парты и будут в полном объеме получать удовольствие от учебного процесса».
Известия вчера в 14:01
Спорт
В Steam начался Летний фестиваль игр с бесплатными демоверсиями
На цифровой площадке Steam начался новый игровой фестиваль, в ходе которого пользователи могут сыграть в бесплатные демоверсии множества проектов, вышедших лишь недавно или только готовящихся к своему релизу.
Discover24 вчера в 03:30
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Дуров призвал бороться с Google и Apple
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В финальном матче Кубка Италии «Наполи» в серии послематчевых пенальти обыграл «Ювентус».
RT на русском вчера в 17:07
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Эксперт рассказал, что нельзя разрешать приложениям на смартфонах
Николаев предупредил, что большинству приложений все же нельзя давать доступ к контактам, так как злоумышленники благодаря этому получат также доступ к социальным сетям.
Piter.tv 01:16
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Если же жители продолжат выступать против нынешнего проекта, то парк останется в нынешнем виде, то есть не получит никакой реконструкции, а самим участникам акции грозит ответственность за протесты, заявил Аверьянов.
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Вести.Ru вчера в 23:21
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Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
РИА Новости вчера в 19:01
Происшествия
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Новые Mercedes-AMG оснастят электротурбинами от болидов Формулы-1
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Хоккеист Дацюк находится в захваченном монастыре в Среднеуральске
В захваченном казаками и схиигуменом Сергием (Романовым) женском монастыре в Среднеуральске находятся известные люди.
Pravda.Ru вчера в 07:19