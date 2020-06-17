Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъBloomberg: ветеранов отправили на самоизоляцию перед парадом в Москве

Около 80 ветеранов Великой Отечественной войны, которых пригласили на парад Победы на Красной площади, находятся на 14-дневной самоизоляции, сообщает Bloomberg. Агентство отмечает, что это говорит о серьезности мер, принимаемых для защиты президента Владимира Путина от коронавируса.
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с чего всё началось
Около 80 ветеранов Великой Отечественной войны, которых пригласили на парад Победы на Красной площади, находятся на 14-дневной самоизоляции, сообщает Bloomberg
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Коммерсантъвчера в 15:32

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Ветеранов, приглашенных на парад Победы в Москве, не вывозили на изоляцию на курорт, утверждают источники «Эха Москвы»

Эхо Москвы02:01

Bloomberg узнал о карантине 80 ветеранов для подготовки к параду в Москве

РБКвчера в 16:01

Bloomberg: 80 ветеранов отправили на самоизоляцию перед встречей с Путиным на параде Победы

Forbesвчера в 13:31

Bloomberg: Ветеранов перед встречей с Путиным на параде Победы отправили на самоизоляцию

Фонтанка.Рувчера в 15:04

Bloomberg: ветеранов отправили на двухнедельный карантин перед просмотром парада Победы с Путиным

Медиазонавчера в 14:06

Bloomberg: 80 ветеранов отправили на самоизоляцию перед встречей с Путиным

Ведомостивчера в 14:00

Bloomberg: ветеранов отправили на самоизоляцию перед парадом в Москве

Коммерсантъвчера в 15:32
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Экономика

Правительство не обсуждает введение повышенной ставки НДФЛ для богатых

По данным издания, в качестве одного из вариантов якобы рассматривается введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц, в частности, ставки НДФЛ в 15% для тех, чьи доходы превышают 2-3 млн рублей в год.
ТАСС 02:43
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Политика

«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину

Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru 16 июня в 10:29
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Общество

В Госдуму внесен законопроект об удаленной работе

Госдума рассмотрит законопроект, вносящий изменения в Трудовой кодекс РФ, сообщает ТАСС.
Хакасия-Информ 16 июня в 23:27
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Общество

Адвокат Ефремова заявил о неготовности семьи погибшего к переговорам

Адвокат актера Михаила Ефремова, который спровоцировал смертельное ДТП, находясь в нетрезвом состоянии, заявил, что представитель потерпевших не позволяет им вступить в переговоры по сложившейся ситуации.
Известия вчера в 15:18
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Общество

Петербуржцы назвали сумму накоплений для комфортной жизни

Самые большие накопления нужны жителям Москвы, Казани и Новосибирская — до 9% опрошенных изъявили желание накопить 1-3 млн рублей.
78.ru 01:28
Политика

Указ Путина о голосовании 1 июля оспорили в Верховном суде

Верховный суд зарегистрировал административный иск, оспаривающий указ президента о проведении 1 июля голосования по поправкам к Конституции, сообщает «Интерфакс».
Право.ру 02:27
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Энергетика

Россиянам оплатят 60% расходов за перевод машин с бензина на газ

Россиянам государство оплатит 60% расходов, связанных с переводом автомашины с бензина на газ.
МонаВиста 16 июня в 03:24
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Происшествия

Названа предварительная причина крушения вертолета Коби Брайанта

Слово и Дело 02:50
Здоровье

Торговые центры и рынки закроют в шести городах Казахстана на выходные

Решение было принято из-за осложнения эпидемиологической ситуации и роста заболеваемости коронавирусом.
Вестник Кавказа 02:57
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Политика

В «Роскосмосе» предупредили о возможных проблемах сотрудничества с США

Милитаризация космоса со стороны США может нарушить сотрудничество с Россией, заявил заместитель генерального директора госкорпорации "Роскосмос" Сергей Савельев.
РИА Новости 01:59
Хоккей

«Вратарь одного класса с Третьяком, но с разной шкалой везения». Олимпийский чемпион, которого Тихонов убрал из сборной

Играл за «Крылья Советов» в чемпионатах СССР (1967-84). Чемпион СССР (1974), олимпийский чемпион (1976), чемпион мира (1973, 1974).
Спорт-Экспресс 16 июня в 17:30
Авто

Volkswagen предложил клиентам поучаствовать в сборке своих авто

Клиентам предложат самостоятельно поставить радиатор охлаждения, радиаторную решётку, фонари, шильдики e-Golf, а также помочь в стыковке силового агрегата и кузова.
Тарантас Ньюс вчера в 10:57
Общество

В Саратовской области коронавирусом за сутки заболели 123 человека

В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 16 июня выявлено 123 новых пациента с коронавирусом.
Регион 64 16 июня в 01:54
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Кино

Кристен Стюарт сыграет роль принцессы Дианы

Американская актриса Кристен Стюарт, звезда саги «Сумерки», сыграет принцессу Диану в новом фильме «Спенсер».
Известия вчера в 21:03
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Общество

Генпрокуратура России назвала самые коррупционные регионы

Москва, 18 июня 2020, 05:32 — REGNUM В тройку самых коррупционных регионов России, по данным Генпрокуратуры России за 2019 год, вошли Мордовия, Чувашия и Камчатский край.
REGNUM вчера в 22:32
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Общество

Попова рассказала о возвращении школьников за парты 1 сентября

По словам Поповой, на сегодняшний день есть достаточно высокая доля уверенности, что «наши замечательные школьники вернутся за парты и будут в полном объеме получать удовольствие от учебного процесса».
Известия вчера в 14:01
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Спорт

В Steam начался Летний фестиваль игр с бесплатными демоверсиями

На цифровой площадке Steam начался новый игровой фестиваль, в ходе которого пользователи могут сыграть в бесплатные демоверсии множества проектов, вышедших лишь недавно или только готовящихся к своему релизу.
Discover24 вчера в 03:30
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Происшествия

Внук экс-губернатора Хабаровского края устроил ДТП в Москве

Виктор Ишаев возглавлял Хабаровский край с 1991 по 2009 год, впоследствии был полпредом президента в ДФО.
РИА Новости 01:46
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Общество

В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек

Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru вчера в 03:13
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Технологии

Дуров призвал бороться с Google и Apple

Основатель соцсети «Вконтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров призвал бороться с монополией Google и Apple на установку приложений и делать это самостоятельно или через альтернативу Google Play и Apple Store.
Lenta.ru 01:52
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Футбол

«Наполи» обыграл «Ювентус» и завоевал Кубок Италии

В финальном матче Кубка Италии «Наполи» в серии послематчевых пенальти обыграл «Ювентус».
RT на русском вчера в 17:07
Технологии

Эксперт рассказал, что нельзя разрешать приложениям на смартфонах

Николаев предупредил, что большинству приложений все же нельзя давать доступ к контактам, так как злоумышленники благодаря этому получат также доступ к социальным сетям.
Piter.tv 01:16
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Общество

Жители выступили против очередной реконструкции парка в Екатеринбурге

Если же жители продолжат выступать против нынешнего проекта, то парк останется в нынешнем виде, то есть не получит никакой реконструкции, а самим участникам акции грозит ответственность за протесты, заявил Аверьянов.
Правда УрФО 15 июня в 14:47
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Общество

На Россию надвигается похолодание

В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание.
Вести.Ru вчера в 23:21
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Спорт

Самая сексуальная спортсменка мира снялась в обтягивающем топе

Live24 01:56
Энергетика

Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал

Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
РИА Новости вчера в 19:01
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Происшествия

В Саранске в столкновении двух машин погибли шесть человек

В Саранске в ночь на 18 июня лоб в лоб столкнулись две Lada Granta и загорелись. Погибли шесть человек, сообщили в МВД Мордовии.
Интерфакс 02:56
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Авто

Новые Mercedes-AMG оснастят электротурбинами от болидов Формулы-1

Motor вчера в 08:11
Здоровье

У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение

Газета.Ru 15 июня в 03:01
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Общество

Хоккеист Дацюк находится в захваченном монастыре в Среднеуральске

В захваченном казаками и схиигуменом Сергием (Романовым) женском монастыре в Среднеуральске находятся известные люди.
Pravda.Ru вчера в 07:19
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