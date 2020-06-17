с чего всё началось

Около 80 ветеранов Великой Отечественной войны, которых пригласили на парад Победы на Красной площади, находятся на 14-дневной самоизоляции, сообщает Bloomberg. Агентство отмечает, что это говорит о серьезности мер, принимаемых для защиты президента Владимира Путина от коронавируса.

Bloomberg: ветеранов отправили на самоизоляцию перед парадом в Москве

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