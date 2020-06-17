Коронавирус
КоммерсантъBloomberg: ветеранов отправили на самоизоляцию перед парадом в Москве
Около 80 ветеранов Великой Отечественной войны, которых пригласили на парад Победы на Красной площади, находятся на 14-дневной самоизоляции, сообщает Bloomberg. Агентство отмечает, что это говорит о серьезности мер, принимаемых для защиты президента Владимира Путина от коронавируса.
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с чего всё началось
Около 80 ветеранов Великой Отечественной войны, которых пригласили на парад Победы на Красной площади, находятся на 14-дневной самоизоляции, сообщает Bloomberg.Коммерсантъвчера в 15:32
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Ветеранов, приглашенных на парад Победы не вывозили на изоляцию из Москвы на курорт
Эхо Москвывчера в 18:03
Bloomberg: Ветеранов перед встречей с Путиным на параде Победы отправили на самоизоляцию
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