Будьте в Плюсе

Bloomberg: в германских офисах подразделений «Газпрома» прошли обыски

По данным
 агентства, обыски прошли в том числе в компаниях Gazprom Germania и Wingas, которые обеспечивают газом около 20% рынка страны.
RT на русском
Агентство утверждает, что представители Еврокомиссии анализируют ситуацию на газовом рынке с конца прошлого года.
Московский Комсомолец
Власти ЕС полагают, что «Газпром» намеренно не наращивал поставки газа для того, чтобы не снижать цены на территории Евросоюза.
Ведомости
Пресс-секретарь Gazprom Germania сказал, что компания не может ничего сказать по поводу любых расследований или визитов представителей власти, Wingas от комментариев тоже отказалась.
Lenta.ru

Подробнее о событии

Bloomberg: в компаниях «Газпрома» в Германии провели обыски
Lenta.ruвчера в 12:25
В Германии прошли обыски в офисах «Газпрома»
Коммерсантъвчера в 12:42
Bloomberg: ЕС провел проверки в подразделениях «Газпрома» в ФРГ
ТАССвчера в 12:38
В офисах «Газпрома» в ЕС прошли обыски
РБКвчера в 12:45
Должностные лица Евросоюза провели обыск в офисах «Газпрома» в Германии
РЕН ТВвчера в 12:13
Bloomberg: в немецких офисах «Газпрома» прошел обыск
РИА Новостивчера в 11:54
Bloomberg сообщил о проверках в офисах «дочек» «Газпрома» в Германии
Интерфаксвчера в 11:23

Интересное

Мишустин подписал документ, разрешающий параллельный импорт по отдельным видам продукции

Мишустин заметил, что параллельный импорт позволит гарантировать поставки продукции даже вопреки «недружественным действиям иностранных политиков».
Lenta.ruвчера в 07:31

Посол в США Антонов: Госдеп умышленно завышает цифру потерь российской армии на Украине

Госдепартамент США умышленно завышает цифру потерь российской армии на Украине, безуспешно стремясь спровоцировать общественное недовольство в России, заявил в среду посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов и посоветовал обращаться за достоверной информаций о происходящем на Украине к министерству обороны России.
РИА Новости21:21

Представитель ДНР Басурин: украинским силовикам не дадут коридор для выхода из Мариуполя

Российское Минобороны предложило украинской стороне 21 марта открыть гуманитарные коридоры из Мариуполя для выхода мирных жителей, а также вооруженных подразделений и иностранных наемников — без оружия и боеприпасов.
РИА Новости20:01

WSJ: Белый дом потребовал подготовить санкции против «Лаборатории Касперского»

Администрация президента США Джо Байдена поручила министерству финансов Соединенных Штатов подготовить пакет санкций в отношении "Лаборатории Касперского", однако в ведомстве опасаются возможных последствий подобного решения, утверждает газета Wall Street Journal со ссылкой на анонимные источники.
РИА Новости17:10

Эксперт Маслов допустил отказ от доллара ряда стран вслед за Россией

Аналитик финансовой группы «Финам» Андрей Маслов в беседе с агентством «Прайм» предположил, что страны ЕАЭС вслед за Россией могут отказаться от доллара.
RT на русском22:04

RusVesna: мощным ракетным ударом была уничтожена нефтебаза в Днепропетровске

Как сообщает портал "Русская весна", нанесением мощного ракетного удара была полностью уничтожена нефтебаза в городе Днепропетровске.
ИА SM-News19:24

Технолог Чарный заявил, что санкции против РФ ведут к скачку цен на сельхозпродукцию в ЕС

Эксперт рабочей группы Национальной технологической инициативы (НТИ) FooodNet Михаил Чарный предсказал Европе скачок цен на сельскохозяйственную продукцию из-за санкций против России.
Lenta.ru21:38

ФАС предлагает запретить валютные контракты внутри России

Федеральная антимонопольная служба разработала законопроект, о запрете установления цены договора в привязке к иностранной валюте, сообщает РБК со ссылкой на ведомство и пояснительную записку к документу.
Коммерсантъ18:17

Минобороны: наиболее критическая гуманитарная ситуация на Украине складывается в Харькове

По информации Мизинцева, националисты продолжают удерживать в качестве живого щита свыше четырех с половиной миллионов мирных жителей в Киеве, Харькове, Чернигове, Сумах и других городах.
РИА Новости19:07

Зеленский заявил, что мины из Черного моря может унести во фьорды Норвегии

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что сообщения о дрейфующих минах в Черном море вызывают чрезвычайную обеспокоенность, это может повлиять на международное судоходство, в том числе на экспорт продовольствия из России и Украины.
Газета.Ru18:19