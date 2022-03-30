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Bloomberg: в германских офисах подразделений «Газпрома» прошли обыски

По данным
 агентства, обыски прошли в том числе в компаниях Gazprom Germania и Wingas, которые обеспечивают газом около 20% рынка страны.
RT на русском
Агентство утверждает, что представители Еврокомиссии анализируют ситуацию на газовом рынке с конца прошлого года.
Московский Комсомолец
Власти ЕС полагают, что «Газпром» намеренно не наращивал поставки газа для того, чтобы не снижать цены на территории Евросоюза.
Ведомости
Пресс-секретарь Gazprom Germania сказал, что компания не может ничего сказать по поводу любых расследований или визитов представителей власти, Wingas от комментариев тоже отказалась.
Lenta.ru

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